الخارجية الليبية: حفتر ليس جزءا من المشهد السياسي المقبل

وأكد القبلاوي في لقاء مع "المسائية" أن هذا موقف معلن من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقال المتحدث إن حفتر يحصل على دعم عسكري من روسيا، مؤكدا أن هذا مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" الثلاثاء إن روسيا أرسلت تعزيزات من المرتزقة إلى ليبيا لمساعدة حفتر في السيطرة على أكبر حقل نفطي بليبيا".

وأشارت الصحيفة إلى قيام طائرات شحن روسية مؤخرا برحلات منتظمة بين سوريا وليبيا، مضيفة أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنها تقل جنودا وأسلحة.

وذكرت الصحيفة أن روسيا أرسلت طائرات حربية من طراز ميغ-29 وأنظمة رادار إلى ليبيا خلال الشهرين الماضيين.