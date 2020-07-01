البث الحي
سياسة

"التموين المصرية" تطرح كمامات تغسل 50 مرة.. ومغردون يسخرون

الكمامات ستطرح على بطاقات التموين بدءا من يوليو الجاري
الكمامات ستطرح على بطاقات التموين بدءا من يوليو الجاري
1/7/2020

وأضافت الوزارة أن الهيئة المصرية للشراء الموحد التابعة للحكومة المصرية اتفقت على اختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.

وأوردت الوزارة بالمنشور مزايا الكمامات التي سيتم طرحها موضحة أنها طاردة للسوائل والرذاذ، ومزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات، ولا تسبب حساسية للبشرة، وقابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة.

غير أن رواد مواقع التواصل قالوا إن استخدام الكمامة مهما كانت خامتها يجب أن لا يتجاوز مرات معدودة لا 50 مرة، وكذلك اعتبر البعض أن السعر المطروح للكمامة لن يجعلها ذات حظوة ليستبدلها المواطن بالسلع التموينية الأخرى.

ورأى آخرون أن أماكن بيع السلع التموينية في محافظات مصر المختلفة لا تصلح لبيع الكمامات وسط السلع التموينية الأخرى مثل: الزيوت والمواد الغذائية السائلة الأخرى مما يعرضها للتلف ومخاطر سوء التخزين.

ويأتي هذا الإعلان من قبل وزارة التموين عقب تصريحات متلفزة لرئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، شريف عزت، قال فيها إن الكمامات الطبية المتداولة في السوق المصري "منظر فقط" وليست "طبية"، موصيا باستخدام الكمامات القماشية بدلا منها.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الصحة المصرية، تم تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى وفاة 81 حالة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 68311 حالة، من ضمنهم 18460حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.

إقرأ أيضا: مسؤول مصري: كل الكمامات الطبية في السوق "مضروبة" (فيديو)

https://twitter.com/Mosad_Elmuoty/status/1277879661276606470?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)