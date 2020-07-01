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البنتاغون يعلن مواصلة الشركات التركية إنتاج أجزاء من المقاتلة "إف-35"

الطائرة المقاتلة إف 35 الأمريكية
الطائرة المقاتلة إف 35 الأمريكية
1/7/2020

ونقلت وكالة الأناضول عن جاسيكا ماكسويل، متحدثة باسم الوزارة الأمريكية، اليوم الأربعاء قولها، إن البرنامج المشترك لإنتاج المقاتلة يواصل في نفس الوقت السعي لإيجاد بدائل، وأنه مستمر في تنفيذ مخططاته بهذا الصدد.

وقالت، المتحدثة" شركاؤنا الصناعيون سيواصلون تنفيذ عقودهم المستمرة، وبرنامج طائرات (إف-35) يحاول الابتعاد عن فسخ العقود لما في ذلك من مزيد من التكلفة، والإضرار بالعمل.

ونقلت الأناضول عن المتحدثة جيسيكا ماكسويل قولها إن الشركات التركية ستواصل إنتاج 139 جزءا من مكونات المقاتلة إف-35 حتى عام 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الشركات التركية ستواصل حتى نهاية العام 2022 عملية إنتاج بعض أجزاء المقاتلة، بعدما سبق وأن قالت إن عمل تلك الشركات سينتهي مع نهاية العام الجاري.

منظومة الدفاع الصاروخي إس-400
طائرات إف-35

وبالإضافة إلى تصنيع أجزاء من الطائرة، كانت تركيا من كبار المشترين لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وتقول واشنطن إن منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 تعرض المقاتلات للخطر، وهو ما تنفيه أنقرة، كما تتعارض مع أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي.

كانت واشنطن أعلنت في يوليو/ تموز الماضي تعليق الشراكة مع تركيا في المشروع بعد وصول الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إلى أنقرة.

وقالت تركيا في مايو/ أيار إنها لا تزال تنتج وتسلم أجزاء من الطائرات المعروفة أيضا باسم الشبح على الرغم من استبعادها من البرنامج منذ نحو عام بسبب شرائها لمنظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400.

المصدر : الأناضول + رويترز
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