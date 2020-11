إثيوبيا تحجب الإنترنت.. 50 قتيلا في احتجاجات على مقتل مغنٍ من "الأورومو"

وعبر وسم " هاشالو هونديسا " أبدى العديد من المغردين حول العالم حزنهم على مقتل هاشالو حيث عبرت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر عن حزنها على مقتل المغني الإثيوبي هاشالو.

وقالت في تغريدة أن هاشالو أعطى الأمل لشعب الأورومو وللآخرين عبر نشاطه والموسيقى التي كان يقدمها، فيما أعتبر مغردون إثيوبيون أن هاشالو يمثل رمزا لجميع الإثيوبيين رغم مكانته وانتمائه لقومية الأورومو وأنه ساهم في وعي الجيل الحالي من الإثيوبيين.

The world isn’t kind to people who raise the political conscious of the public.

The music and activism of Hachalu Hundessa provided hope to the Oromo people and so many others.

May he rest in power.https://t.co/V19dngZT3T

— Ilhan Omar (@IlhanMN) June 30, 2020