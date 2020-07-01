إثيوبيا تحجب الإنترنت.. 50 قتيلا في احتجاجات على مقتل مغنٍ من "الأورومو"

وعبر وسم " هاشالو هونديسا " أبدى العديد من المغردين حول العالم حزنهم على مقتل هاشالو حيث عبرت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر عن حزنها على مقتل المغني الإثيوبي هاشالو.

وقالت في تغريدة أن هاشالو أعطى الأمل لشعب الأورومو وللآخرين عبر نشاطه والموسيقى التي كان يقدمها، فيما أعتبر مغردون إثيوبيون أن هاشالو يمثل رمزا لجميع الإثيوبيين رغم مكانته وانتمائه لقومية الأورومو وأنه ساهم في وعي الجيل الحالي من الإثيوبيين.

The world isn’t kind to people who raise the political conscious of the public. The music and activism of Hachalu Hundessa provided hope to the Oromo people and so many others. May he rest in power.https://t.co/V19dngZT3T — Ilhan Omar (@IlhanMN) June 30, 2020

وبينما استنكر مغردون إثيوبيون حجب الحكومة لخدمات الإنترنت مطالبين بحرية الإنترنت خاصة أن السلطات الإثيوبية اعتادت على حجب خدمات الإنترنت كلما شهدت البلاد احتجاجات خلال الفترة الماضية.

اعتبر بعض المغردين أن شبكة أورومو الإعلامية – OMN – والتي أعتقل مؤسسها بعد مقتل هاشالو حسب ما نشر ناشطون قد ساهمت في خلق الفتنة والاحتجاجات التي تحدث حاليا في إثيوبيا، وأن على الإثيوبين التوحد من أجل السلام.

Police and state authorities should deescalate as much as possible to control this situation. Let people express their anger, heartbreak, mourn their icon, and grieve. Arrests and knee-jerk reactions are only going to lead to more protests and devastation. #HaacaaluuHundeessaa pic.twitter.com/19Ahz0VeAR — Mohammed Ademo (@OPride) June 30, 2020

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الشرطة الإثيوبية أن الفنان هاشالو هونديسا قتل بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكرت وكالة رويترز أن 50 شخصا على الأقل قتلوا في إقليم أوروميا جراء الإحتجاجات التي شهدها الإقليم أيضا بعد مقتل المغني والناشط هونديسا.

المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا في أديس أبابا- 23 مارس

احتجاجات إثيوبيا

وأفاد مراسل الجزيرة بأن 50 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات التي أثارها اغتيال المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا الإثنين الماضي، في حين أوقفت الشرطة عددا من أشخاص يشتبه بضلوعهم في قتل المغني الذي كان يحظى بشعبية كبيرة.

وقال متحدث إقليمي اليوم الأربعاء إن 50 شخصا على الأقل قتلوا في منطقة أوروميا الإثيوبية خلال احتجاجات بعد مقتل المغني هونديسا، وإن القتلى بينهم متظاهرون وأفراد من قوات الأمن، مشيرا إلى إضرام النيران في بعض الشركات.

ومن جانبها، أعلنت الشرطة الإثيوبية أنها أوقفت عددا من الأشخاص للاشتباه بضلوعهم في مقتل هونديسا مساء الإثنين الماضي، كما أعلنت توقيف 36 شخصا بينهم ناشط أورومي، عقب محاولتهم عرقلة نقل جثمان هونديسا.