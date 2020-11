أمريكا تدعو تركيا لعدم تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

وكتب بومبيو "نحث السلطات التركية على أن تواصل الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف، بوصفه تجسيداً لالتزامها باحترام التقاليد الدينية والتاريخ الغني، اللذين ساهما (في بناء) الجمهورية التركية، وأتاحا لها أن تبقى منفتحة على الجميع".

وأضاف بومبيو "تعتبر الولايات المتحدة أي تغيير في الوضع بمثابة تهميش لإرث هذا المعلم الرائع".

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 1, 2020