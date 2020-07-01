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سياسة

أكبر حزب إسلامي بالجزائر: فرنسا تتحمل كل أزمات الليبيين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) واللواء المتقاعد خليفة حفتر
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) واللواء المتقاعد خليفة حفتر
1/7/2020

وقال بيان للحركة، الأربعاء، في ختام اجتماع مكتبها التنفيذي إنها "تحمل السلطات الفرنسية أزمات الشعب الليبي منذ البداية إلى الآن، وكذا الدول العربية (لم تسمها) الراعية للفتن المعادية لإرادة الشعوب".

وأضاف بيان الحركة: "نذكر بأن الموقف المبدئي للجزائر (إحدى دول الجوار لليبيا) تجاه الملف الليبي قائم على الاعتراف بالشرعية"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وكرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدة مرات استعداد بلاده لمساعدة الليبيين في التوصل إلى حل سياسي يلم شملهم.

وجددت البيانات الصادرة عن الرئاسة الجزائرية موقف البلاد "الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

وتتهم حكومة الوفاق الليبية مصر والإمارات وروسيا وفرنسا والأردن بدعم خليفة حفتر، لكن تلك الدول تنفي ذلك بشكل متكرر.

المصدر : الأناضول
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