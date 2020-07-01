أشعل الغضب.. وزير داخلية لبنان: قتلت اثنين والرئيس عون حماني (فيديو)

وكان الوزير فهمي قد قال في مقابلة له على إحدى الفضائيات اللبنانية "في العام 1981 وقع بيني وبين حزب فاعل وقوي، إشكال، أعتذر من الأهل، من الجميع، من المشاهدين، قتلت اثنين، لكن الرئيس عون حماني، وقال: يا محمد طول ما فيّ نفس ما حدا بيدقك بشوكة (لن يؤذيك أحد)".

وعبّر لبنانيون عبر منصات التواصل عن غضبهم من التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية، وطالبوا القضاء بالتدخل والمحاسبة باعتباره اعترافًا صريحًا بالقتل من جانبه.

وأقدم الوزير فهمي على إصدار بيان توضيحي عن كلمته "قتلت اثنين"، قائلًا "إن ما ورد في سياق الحديث في إحدى المقابلات التلفزيونية من عبارة (قتلت اثنين) كان قد سبقها اعتذار عن ذكر الحادثة، وهذا ما يدل على العفوية والصدق في الكلام، وأن القصد لم يكن فعل القتل بحد ذاته".

وأضاف البيان الصادر عن مكتبه "ما حصل كان نتيجة تعرض حاجز الجيش اللبناني، الذي كان بإمرته في حينه، لهجوم من قبل مسلحين نجم عنه سقوط ضحايا، وإن ردة فعل عناصر الجيش كانت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرعية وعن هيبة الدولة ومعنويات الجيش".

والحرب الأهلية اللبنانية هي حرب أهلية متعددة الأوجه، استمرت من عام 1975 إلى عام 1990 بين طوائف دينية وسياسية لبنانية عدة بتحالف مع جهات خارجية، وكانت التحالفات تتبدل بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به، وأسفرت عن مقتل نحو 120 ألف شخص. وفي عام 2012، كان ما يقرب من 76 ألف شخص لا يزالون مشردين داخل لبنان، كما أسفرت أيضا عن نزوح لما يقرب من مليون.

لما القائد يعيطلك بإسمك يا محمد هيدي بتعني كتير… لهون منيح.

ولما تفتخر قتلت شخصين وغطاك قائدك لهون ابدا ما منيح…

حلو يكون الواحد وزير داخلية يا محمد بس ما حلو يكون ساذج وعالهوية فهمي.

ليك يا محمد طول ما فيي نفس… ما موفق فيها.#مروان_سلام#محمد_فهمي pic.twitter.com/bOzD9JAx09 — Marwan Salam (@salammarwan) June 28, 2020

الوزير محمد فهمي عن #ميشال_عون "صار معي اشكال سنة ال ٨١، قتلت اثنين من حزب قوي جدا على الساحة،

بيبعت وراي القائد ميشال عون، وبعيّتلي باسمي وبقلي "طول ما انا موجود، ما رح يدّق شوكة " "بعدني لهلّق بقلو سيدنا، وانا وفيّ له لآخر نفس"#غرد_لوزير_الداخلية #تعلم_الوفى_يا_شامل — Mélissa (@Melissssae) June 26, 2020

‘قتلت تنَين' هو التعبير يللي استعملو الوزير محمد فهمي. الفظاعة بالتعبير غير انو ما قال شو هنيّ هال 'تنيَن' انو كمان ما نعطا اطار واضح للحادثة. الاستلشاق بهال موضوع يا سادة الو ثمن. جروح الحرب ما سكرّت بعد تنحكي عن القتل بمنطق الvideo game — Joseph El-Khoury (@JEK_Psych) June 28, 2020

https://twitter.com/r_u_seriouslyy/status/1277194712546451456?ref_src=twsrc%5Etfw

قتل تنين :

سعيد عبدو مطر

سميح بشارة البستاني pic.twitter.com/2HMJahHPQT — Johnny Zinati (@JohnnyZinati) June 27, 2020