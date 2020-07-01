البث الحي
سياسة|لبنان

أشعل الغضب.. وزير داخلية لبنان: قتلت اثنين والرئيس عون حماني (فيديو)

وزيرالداخلية اللبناني محمد فهمي يعترف على الهواء بقتل شخصين
وزيرالداخلية اللبناني محمد فهمي يعترف على الهواء بقتل شخصين
1/7/2020

وكان الوزير فهمي قد قال في مقابلة له على إحدى الفضائيات اللبنانية "في العام 1981 وقع بيني وبين حزب فاعل وقوي، إشكال، أعتذر من الأهل، من الجميع، من المشاهدين، قتلت اثنين، لكن الرئيس عون حماني، وقال: يا محمد طول ما فيّ نفس ما حدا بيدقك بشوكة (لن يؤذيك أحد)".

وعبّر لبنانيون عبر منصات التواصل عن غضبهم من التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية، وطالبوا القضاء بالتدخل والمحاسبة باعتباره اعترافًا صريحًا بالقتل من جانبه.

وأقدم الوزير فهمي على إصدار بيان توضيحي عن كلمته "قتلت اثنين"، قائلًا "إن ما ورد في سياق الحديث في إحدى المقابلات التلفزيونية من عبارة (قتلت اثنين) كان قد سبقها اعتذار عن ذكر الحادثة، وهذا ما يدل على العفوية والصدق في الكلام، وأن القصد لم يكن فعل القتل بحد ذاته".

 وأضاف البيان الصادر عن مكتبه "ما حصل كان نتيجة تعرض حاجز الجيش اللبناني، الذي كان بإمرته في حينه، لهجوم من قبل مسلحين نجم عنه سقوط ضحايا، وإن ردة فعل عناصر الجيش كانت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشرعية وعن هيبة الدولة ومعنويات الجيش".

والحرب الأهلية اللبنانية هي حرب أهلية متعددة الأوجه، استمرت من عام 1975 إلى عام 1990 بين طوائف دينية وسياسية لبنانية عدة بتحالف مع جهات خارجية، وكانت التحالفات تتبدل بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به، وأسفرت عن مقتل نحو 120 ألف شخص. وفي عام 2012، كان ما يقرب من 76 ألف شخص لا يزالون مشردين داخل لبنان، كما أسفرت أيضا عن نزوح لما يقرب من مليون.

https://twitter.com/r_u_seriouslyy/status/1277194712546451456?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)