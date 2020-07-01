أردوغان يتحدث عن مفاجأة للجميع

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية.

وأوضح أردوغان أن بيانات يونيو/ حزيران الاقتصادية باعثة للأمل "ولا نشك بأننا سنحقق قفزة أكبر خلال يوليو/تموز"، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وأضاف قائلا: "الدول التي تجاهلت استغاثات مواطنيها أثناء تفشي فيروس كورونا لا يحق لها التشكيك بمواقف تركيا".

وأكد أردوغان أن بلاده اجتازت مرحلة تفشي فيروس كورونا بنجاح، وأن جهود أنقرة في مكافحة الفيروس حظىت باحترام العالم أجمع.

وتابع قائلا: "رغم النجاح الذي حققناه في مكافحة كورونا، إلا أن دولا عدة وفي مقدمتها البلدان الأوربية تفرض قيودا على سفر مواطنيها إلى تركيا، وهذه القيود ليست ناجمة عن تدابير صحية، إنما هي لأسباب سياسية".

وأشار إلى أن كافة الفعاليات التجارية بدأت مجددا بشكل تدريجي بالتوافق مع برنامج إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأردف: "على الرغم من وباء كورونا، إلا أننا افتتحنا العديد من المشاريع الحيوية، وخلال الفترة القادمة سنفتتح الكثير من هذه المشاريع".

وحتى أمس الثلاثاء، ارتفع عدد المتعافين من كورونا في تركيا إلى 173 ألفا و111، إثر تسجيل 1302 حالة شفاء.

وحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة، شهدت البلاد 16 وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 5 آلاف و131.

كما تم تسجيل 1293 إصابة بكورونا ليبلغ الإجمالي 199 ألفا و906 إصابات.