مصر تسجل 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 1385 حالة إصابة بفيروس كورونا صعودا من 1365 حالة إصابة، أمس الإثنين، إضافة إلى 35 حالة وفاة بزيادة حالة واحدة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1306 حالات وفاة".

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابة بالفيروس.

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجوال الليلي كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.