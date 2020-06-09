ليبيا.. الوفاق تعثر على مخزن بضائع نهبتها قوات حفتر في ترهونة (فيديو)

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية، أمين الهاشمي، إن قوات مكافحة الإرهاب عثرت اليوم الثلاثاء على مخزن بضائع منهوبة بمدينة ترهونة شرقي ليبيا.

يضم المخزن كمية ضخمة من بضائع وممتلكات الأهالي، كانت تسيطر عليه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط معسكر اليرموك بالمدينة.

وأضاف الهاشمي، في مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه جاري التواصل مع أصحاب الممتلكات والعمل على تسليمها لهم.

‏قوة مكافحة الإرهاب تعثر على مخزن تابع ‎#للكاني ‎#ترهونة به بضائع مسروقة تعود لمواطنين وتجار ‎#شاهد ⁦??⁩ https://t.co/50k00SnoKN‎ تم النشر بواسطة ‏أمين الهاشمي‏ في الثلاثاء، ٩ يونيو ٢٠٢٠

وكانت قوات الوفاق قد تمكنت من السيطرة على مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانها استكمال السيطرة على العاصمة من قوات حفتر.

يأتي ذلك، بينما تواصل قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، تقدمها نحو الشرق الليبي، وخسارة حفتر لقاعدة الوطية الجوية.

وقالت حكومة الوفاق إن قواتها ستواصل التقدم داخل سرت (450 كلم شرق طرابلس) إلى أن تستعيد السيطرة عليها، وسط نشاط دبلوماسي واسع بعد هزائم متوالية لقوات حفتر خلال الأيام الماضية في ضواحي طرابلس الجنوبية وترهونة (80 كلم تقريبا جنوب شرق العاصمة).

وتمكنت قوات حكومة الوفاق من تدمير أعداد كبيرة من المنظومة الروسية خلال الأسابيع الماضية أثناء استعادتها للسيطرة على مدن الغرب الليبي وقاعدة الوطية.

والسبت، أعلنت قوات الوفاق إطلاق عملية دروب النصر للسيطرة على مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة. ولاحقا، أعلن الجيش دخول مناطق عدة محيطة بسرت بينها الوشكة وجارف والقبيبة.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وبدعم من دول عربية وأوبية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.