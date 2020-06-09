لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 9 يونيو/حزيران)

حتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و282 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 412 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و592 ألفا، وفق موقع "Worldometer".

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، الثلاثاء

الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 648 وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 113 ألفا و125.

وحسب معطيات موقع "Worldometers" الخاص برصد آخر إحصائيات الفيروس، الثلاثاء، أصاب الفيروس 19 ألفا و135، ليبلغ العدد الكلي للمصابين مليونين و27 ألفا و438.

وتواصل نيويورك تصدرها لقائمة الإصابات بالولايات الأمريكية، بواقع 399 ألفا و892، توفي منهم 30 ألفا و516.

وتأتي ولاية نيوجيرسي بالمرتبة الثانية، بنحو 167 ألفا، ثم كاليفورنيا بـ 134 ألفا.

وتجاوز عدد اختبارات الكشف عن كورونا في البلاد، 21 مليونا و728 ألفا، والمتعافين 773 ألفا.

دول عربية

في مصر أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 1385 حالة إصابة بفيروس كورونا صعودا من 1365 حالة إصابة، أمس الاثنين، إضافة إلى 35 حالة وفاة بزيادة حالة واحدة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1306 حالات وفاة".

في السعودية أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 آلاف و288 إصابة بالفيروس، و37 وفاة، وألف و815 حالة تعاف، وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108 آلاف و571، بينها 783 وفاة، و76 ألفا و339 حالة تعاف.

في العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 787 إصابة، و22 وفاة، إضافةً إلى 259 حالة تعاف، وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و268، بينها 392 وفاة، و5 آلاف و831.

في تونس، لم تسجل، لليوم السادس على التوالي، أي إصابة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087، وبحسب بيان لوزارة الصحة، سجلت البلاد إجمالا 982 حالة تعاف من الفيروس، فيما استقرت الوفيات عند 49.

في السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 13 وفاة و161 إصابة بكورونا، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 6 آلاف و242؛ منها 372 وفاة، وألفان و59 حالة تعاف.

وحسب البيان، فإن أرقام الإصابات والوفيات الجديدة خاصة بيوم السبت؛ إذ عادة ما يعلن السودان عن حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لغالبية الدول الأخرى التي تعلنها يوميا.

في البحرين أفادت وزارة الصحة بتسجيل وفاتين و314 إصابة بكورونا، وأضافت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 15 ألفا و731 بينها 28 وفاة و10 آلاف و606 حالات تعاف.

في ليبيا سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) 62 إصابة بالفيروس، وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 332 بينها 5 وفيات و57 حالة تعاف.

في قطر أفادت وزارة الصحة بتسجيل 5 وفيات وألف و721 إصابة بالفيروس، وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 71 ألفا و879؛ بينها 62 وفاة، و47 ألفا و569 حالة تعاف.

في لبنان قالت وزارة الصحة إنها شخصت 18 إصابة بكورونا، إضافة إلى 45 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و368، بينها 30 وفاة، و795 حالة تعاف.

في سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 712 إصابة بالفيروس منها 362 لمواطنيها و350 لغير العمانيين، وبالأرقام الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 18 ألف و198، بينها 83 وفاة، فيما شفي 4 آلاف و152، بحسب المصدر نفسه.

في الكويت أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 630 إصابة بالفيروس، و4 وفيات، إضافة إلى 920 حالة شفاء، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 33 ألف و140، بينها 273 وفاة و22 ألفا و162 حالة تعاف.

في الإمارات كشفت وزارة الصحة تسجيل 528 إصابة جديدة بالوباء و465 حالة شفاء وحالتي وفاة، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" ترفع الأرقام الجديدة حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 39 ألفا و904، بينها 283 وفاة، و22 ألفا و740 حالة شفاء.

في المغرب أفادت وزارة الصحة في بيان بتسجيل 106 إصابات بالفيروس و15 حالة تعاف منه، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و408 بينها 208 وفيات و7 آلاف و423 حالة تعاف.

في موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة، و58 إصابة، إضافة إلى تعافي 20 حالة، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و161، منها 61 وفاة، و139 حالة تعاف.

في فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات، في بلدة جنوبي الخليل، بينهم 4 أطفال، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 661، منها 5 وفيات، و559 حالة تعاف.

إيران

أعلنت إيران، الثلاثاء، تسجيل 74 وفاة بسبب فيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 8 آلاف و425.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إن الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت تسجيل ألفين و95 إصابة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 175 ألفاً و927 حالة.

وأوضح أن 138 ألفاً و457 مصاباً تعافوا حتى الآن من الفيروس، مشيراً إلى إجراء مليون و128 ألفاً و601 اختبار كورونا حتى اليوم.

وسجلت إيران أول إصابة بفيروس كورونا، بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

إيطاليا

ارتفعت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34 ألفا و43، إثر تسجيل 79 حالة جديدة.

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني، بتشخيص 283 إصابة جديدة بالفيروس، لترفع الحصيلة إلى 235 ألفا و561.

وأشار إلى شفاء 2062 مصابا بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 168 ألفا و646.

ولفت البيان إلى تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 263 بعد أن كان 283 الإثنين.

وأجرت إيطاليا حتى الثلاثاء، أكثر من 4 ملايين و318 ألف اختبار للكشف عن كورونا.

فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة بكورنا، لتصل الحصيلة إلى 29 ألفا و296.

وافادت مؤسسة الصحة العامة، في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 191 ألفا و996، بعد تشخيص 403 حالات جديدة.

وأضافت أن 11 ألفا و961 مصابا من إجمالي المصابين ما زالوا يخضعون للرعاية في المشافي، بينهم 955 مصابا في العناية المركزة.

وبلغ عدد المتعافين في آخر 24 ساعة، 463 شخصا، ليصل العدد الإجمالي إلى 71 ألفا و506.

إسبانيا والبرتغال

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 27 ألفا و136، إثر تسجيل 50 حالة خلال الأسبوع الأخير.

وحسب تحديث وزارة الصحة الإسبانية لمعطيات الفيروس، الثلاثاء، فإن البلاد سجلت 50 وفاة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير، منها 23 في العاصمة مدريد.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات الأخيرة في البلاد بلغ 249، ليرتفع الإجمالي إلى 289 ألفا و46.

و أعلنت الحكومة البرتغالية في بيان، ارتفاع وفيات كورونا، إلى ألف و492، بعد تسجيل 7 حالات.

كما تم تشخيص421 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 35 ألفا و306.

وأشار بيان الحكومة إلى أن معدل الإصابات في العاصمة لشبونة هو الأعلى منذ 8 مايو/آيار الماضي.

بريطانيا

ذكرت بيانات حكومية نشرت، الثلاثاء، إن عدد حالات الوفاة بحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا ارتفع 286 حالة ليصبح 40883 حالة بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش في الثامن من يونيو حزيران.

تركيا

واصلت وفيات فيروس كورونا تراجعها في تركيا الثلاثاء، مع تسجيل 18 حالة جديدة فقط في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، أحدث الأرقام بشأن كورونا، عبر تويتر.

وأظهرت معطيات الوزارة تسجيل 18 وفاة فقط، ليصل الإجمالي إلى 4 آلاف و729.

والإثنين سجلت تركيا 19 وفاة بكورونا، والأحد 23 ، والسبت 21.

وجرى تسجيل 993 إصابة بكورونا، الثلاثاء، رفعت الحصيلة إلى 172 ألفا و114.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا إلى 144 ألفا و598 إثر شفاء 3218 مصابا.

السويد

تسجيل 23 وفاة جديدة و791 إصابة بكورونا في السويد لترتفع عدد الوفيات إلى 4717 والإصابات إلى 45924.

روسيا

السلطات الصحية الروسية: تسجيل 171 وفاة و8595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باكستان

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 103 وفيات و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفغانستان

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 15 وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 14 ألفًا و53 حالة بعد تسجيل 354 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، إلى أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 120 ألفًا و102 حالة، إثر تسجيل ألفين و999 إصابة جديدة.

وفي 27 مايو/ أيار، شهدت المكسيك لأول مرة تجاوز عدد الوفيات بسبب كورونا حاجز الـ 500.