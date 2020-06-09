كيف تفاعل عراقيون مع انزلاق طائرة عسكرية أمريكية

تفاعل عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع انزلاق طائرة نقل عسكرية أمريكية في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأطلق عراقيون وسم "الطياره زلكت"، أي انزلقت، مع عبارات ساخرة من السبب وراء الحادث بعد إعلان التحالف الدولي أن الطائرة انزلقت من على مدرج القاعدة أثناء هبوطها، مما أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح بسيطة.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الطائرة على أرض القاعدة.

🔴June 8, appx. 10:10 pm (Iraq time), a U.S. Air Force C-130H landing at Camp Taji Airbase, Iraq overran the runway and crashed into a wall. Small fire. 4xInjured; treated at Taji. 🏥Enemy activity NOT suspected. Investigation continues. Statement below in English/Arabic.📰👇🏽 pic.twitter.com/niYblEJFQp — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 8, 2020

المتحدث باسم التحالف الدولي @OIRSpox يوضح تفاصيل تضرر إحدى طائرات التحالف أثناء هبوطها في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد

المتحدث أوضح أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية تعرضت لأضرار مادية أثناء هبوطها على مدرج القاعدة العسكرية وأن ٤ من طاقمها تعرضوا لإصابات طفيفة. pic.twitter.com/1TMujUA5mM — عمر الجنابي (@omartvsd) June 8, 2020

طائرة امريكية حاملة جنود ويقال انها تستدخدم لحمل البريد سقطت ويقال اسقطت في معسكر التاجي يقولون كانت خالية ويقولون ذهب ضحية السقوط ثمان جنود وعدد من الجرحى ، وهناك تنظيم يدعى عصبة الثائرين تبنى عملية اسقاط الطائرة ، وهناك خبر ضعيف يقول كان من ضمن الركاب بعض المفاوضين للاتفاقية . pic.twitter.com/PWUkrVCIrN — sadiq almussawi (@sadiqalmussawi1) June 8, 2020

قتلى وجرحى بإسقاط طائرة امريكية بسبب تعثر الطائرة بقشرة الموز التي رماها صبي من أعلى داره القريبة من مكان الحادث مما أدى إلى تحطمها وبهذا الخبر نعزي ترامب وذيوله من الجوكرية والمرتزقة بهذا الحادث السعيد على قلوبنا

انا من المجرمين منتقمون #ان_مع_الصبر_نصرا — ابو علي الفضلي (@7atRP2CDv6MtUGM) June 9, 2020

https://twitter.com/akramhashim14/status/1270174386235064320?ref_src=twsrc%5Etfw

وذكرت وسائل إعلام عراقية في البداية أن الطائرة تحطمت خلال عملية الهبوط بعد أن اصطدمت "بكتل خرسانية".

ويوجد في العراق حاليا نحو 4 آلاف جندي أمريكي، منتشرين في 12 قاعدة عسكرية في أرجاء البلاد، يتولون تدريب الجيش العراقي، وتقديم المشورة في الحرب ضد تنظيم الدولة.