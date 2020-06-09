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سياسة|العراق

كيف تفاعل عراقيون مع انزلاق طائرة عسكرية أمريكية

الطائرة الأمريكية التي انزلقت على المدرج
الطائرة الأمريكية التي انزلقت على المدرج
9/6/2020

تفاعل عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع انزلاق طائرة نقل عسكرية أمريكية في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأطلق عراقيون وسم "الطياره زلكت"، أي انزلقت، مع عبارات ساخرة من السبب وراء الحادث بعد إعلان التحالف الدولي أن الطائرة انزلقت من على مدرج القاعدة أثناء هبوطها، مما أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح بسيطة.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الطائرة على أرض القاعدة.

https://twitter.com/akramhashim14/status/1270174386235064320?ref_src=twsrc%5Etfw

وذكرت وسائل إعلام عراقية في البداية أن الطائرة تحطمت خلال عملية الهبوط بعد أن اصطدمت "بكتل خرسانية".

ويوجد في العراق حاليا نحو 4 آلاف جندي أمريكي، منتشرين في 12 قاعدة عسكرية في أرجاء البلاد، يتولون تدريب الجيش العراقي، وتقديم المشورة في الحرب ضد تنظيم الدولة.

المصدر : خدمة سند
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