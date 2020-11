كيف تفاعل عراقيون مع انزلاق طائرة عسكرية أمريكية

تفاعل عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع انزلاق طائرة نقل عسكرية أمريكية في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.

وأطلق عراقيون وسم "الطياره زلكت"، أي انزلقت، مع عبارات ساخرة من السبب وراء الحادث بعد إعلان التحالف الدولي أن الطائرة انزلقت من على مدرج القاعدة أثناء هبوطها، مما أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح بسيطة.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الطائرة على أرض القاعدة.

🔴June 8, appx. 10:10 pm (Iraq time), a U.S. Air Force C-130H landing at Camp Taji Airbase, Iraq overran the runway and crashed into a wall. Small fire. 4xInjured; treated at Taji. 🏥Enemy activity NOT suspected. Investigation continues. Statement below in English/Arabic.📰👇🏽 pic.twitter.com/niYblEJFQp

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 8, 2020