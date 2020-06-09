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شاهد: قناة ليبية تبث مقطع فيديو يثبت تورط الإمارات بالحرب في ليبيا

8/6/2020

بثت قناة "ليبيا الأحرار" مقطع فيديو يظهر لأول مرة عسكريين إماراتيين من داخل منظومة الدفاع الجوي "بانتسير" الروسية برفقة ليبيين من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

ويسمع في المقطع ما يبدو أنه تدريب وتوجيه من قبل الضباط الإماراتيين لعناصر قوات حفتر على استخدام المنظومة الروسية.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق من تدمير أعداد كبيرة من المنظومة الروسية خلال الأسابيع الماضية أثناء استعادتها للسيطرة على مدن الغرب الليبي وقاعدة الوطية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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