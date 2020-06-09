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سياسة|المكسيك

شاهد: الشرطة المكسيكية تدهس بوحشية فتاة 15 عاما

8/6/2020

أظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة المكسيكية وهي تدهس بوحشية فتاة تبلغ من العمر 15 عاما خلال مظاهرات، الجمعة الماضي، في العاصمة مكسيكو سيتي احتجاجا على عنف الشرطة في المكسيك وأمريكا.

وأظهرت اللقطات قوات الشرطة وهي تندفع نحو المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة خلال مظاهرات في العاصمة مكسيكو سيتي احتجاجا على عنف الشرطة ومقتل عامل بناء يدعى جيوفاني لوبيز خلال احتجازه، واحتجاجا على مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وعمد أفراد الشرطة إلى دهس الفتاة التي ذكرت تقارير إعلامية بعد ذلك أنها تبلغ من العمر 15 عاما وتدعى "ميلاني مارتينيز".

وذكرت تقارير إخبارية مكسيكية إن السلطات تجري تحقيقات في الواقعة وان شرطيين مثلا أمام سلطات الادعاء بتهمة الاعتداء على فتاة قاصر.

وتفجرت احتجاجات ضد انتهاكات الشرطة في مناطق من العالم مستلهمة قضية جورج فلويد الأمريكي الأسود الذي مات في مينيابوليس الشهر الماضي بعد ضغط رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه أثناء اعتقاله.

وساعد موت فلويد في اندلاع مظاهرات احتجاجا على موت عامل البناء جيوفاني لوبيز الذي توفي أثناء احتجاز الشرطة له في ولاية خاليسكو الشهر الماضي بعد أن ذكرت تقارير أن رجال شرطة البلدية اعتقلوه لعدم وضعه كمامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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