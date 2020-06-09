خالد المشري لـ "الجزيرة مباشر": مصر لن تنجر لمواجهة مباشرة في ليبيا (فيديو)

قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه يستبعد انجرار مصر لمواجهة عسكرية مباشرة في ليبيا دعما للواء المتقاعد خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق في طرابلس.

وأضاف المشري لبرنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، إن الوضع الأمني والاقتصادي في مصر لا يتحمل التدخل بصورة مباشرة في ليبيا لأنها ستكون تكرارا للخسائر التي تكبدها الرئيس السابق جمال عبد الناصر في اليمن.

وتابع المشري أن تحركات الجيش المصري داخل حدوده مع ليبيا مفهوم في إطار تخوفات من حدوث اختراقات للحدود في ظل تقدم قوات الوفاق الليبية ومواصلة هزائم مليشيات حفتر.

أبرز تصريحات المشري