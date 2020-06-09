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سياسة

تونس بلا إصابات كورونا لليوم السادس على التوالي

تونس تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي وتلغي حظر التجوال
تونس تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي وتلغي حظر التجوال
9/6/2020

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أنها لم تسجل أي إصابات جديدة في البلاد لليوم السادس على التوالي.

وأوضحت الوزارة أنه أُجري 160 تحليلا مخبريا اليوم، من بينها تحليل إيجابي واحد في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل حتى الآن 55579 تحليلا.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل تحليل إيجابي واحد لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ولا توجد حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 982 حالة شفاء و49 حالة وفاة.

ووفقا للبيان لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة اليوم، ولا تزال 56 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت، أمس الإثنين، السيطرة على فيروس كورونا في البلاد، بعد مرور خمسة أيام دون تسجيل أي حالات إصابة بالوباء.

وأمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، برفع حظر التجول المفروض منذ مارس لكبح انتشار فيروس كورونا مرجعا القرار إلى النجاح في السيطرة على الوباء.

وأعادت تونس بالفعل فتح المتاجر والأنشطة التجارية والمساجد والمقاهي والفنادق، بعد إغلاق كل الأنشطة تقريبا على مدار شهور.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة نصاف بن علية قولها، إن "مرور 5 أيام دون تسجيل حالات إصابة سواء وافدة أو محلية دليل أنه تمت فعلا السيطرة على الوباء بتونس".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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