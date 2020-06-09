أنباء عن تعاقد السعودية مع شركة إسرائيلية بمشروع "نيوم".. ما القصة؟

نفى مدير المكتب الإعلامي في سفارة السعودية بواشنطن، صحة تغريدات لحساب "ARABIA NOW" أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حول دعم إسرائيلي لمشروع "نيوم" السعودي.

وقال مدير المكتب سعود كابلي عبر حسابه في "تويتر": "بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب (قيل إنه تابع للسفارة) نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة".

وأوضح كابلي في تغريدة له عبر تويتر: "بخصوص التغريدات الصادرة عن هذا الحساب، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مفعل منذ عام 2018 وأنه لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين وأن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله".

بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مفعل منذ عام ٢٠١٨ وأنه لم يتم الموافقة على اصدار التغريدتين الأخيرتين وأن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. pic.twitter.com/XeSkEnyzNU — سعود كابلي (@saudkabli) June 8, 2020

فيما اعتبر نشطاء أن هذا الخبر غير صادم، وهو يأتي كـ "جسّ نبض" للعالم، وسيأتي من بعده أخبار أخرى في ذات السياق.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1270087929537409024?ref_src=twsrc%5Etfw

أول اعتراف رسمي سعودي بالتعاون المعلن مع إسرائيل حساب Arabianow المحسوب على السفارة السعودية في أمريكا يعلن موافقة مجلس الوزراء على تعميد شركة (تشيك بوينت) الإسرائيلة على استلام مهمة نظم المعلومات في مشروع نيوم الإعلان هذا سيلحقه قريبا إعلانات رسمية من جهات أكثر تمثيلا للسلطة pic.twitter.com/vEEIwz0YBb — مجتهد (@mujtahidd) June 8, 2020

المتحدث السعودي بسفارة أمريكا ينفي التغريدة ويقول الحساب مخترق والتغريدة غير صحيحة. سؤالي يا أستاذ : ماذا عن اختراق حكومتك لهاتفي الجوال عن طريق شركة NSO الاسرائيلية رابط الخبر ن تايمز https://t.co/OEL7SYROQA واشنطن بوست https://t.co/qtstMeu4iT cnn https://t.co/rFWaQL8fyn https://t.co/wV6QkhvtpO — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) June 8, 2020

أنباء عن تعاقد الحكومة السعودية مع شركة "تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز" الإسرائيلية والتي تتخذ من تل أبيب مقرًا لها. الشركة تعتبر من أهم الشركات التي تعتمد عليها الصناعة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وهي مزود متعدد الجنسيات للبرامج ومنتجات الأجهزة والبرامج المدمجة لأمن التكنلوجيا. — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) June 8, 2020

وعبّر آخرون عن غضبهم من إقامة مشروع نيوم مع إسرائيليين على أراضٍ سعودية يُهجّر منها سكانها قسراً.

وكان حساب ArabiaNow الموثّق قد نشر "تغريدتين" زعمت إحداهما أن العائلة المالكة السعودية ستستثمر في مشروعات تابعة لشركات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت التغريدة الأخرى أن مجلس الوزراء السعودي وافق على تولي شركة إسرائيلية مهمة نظم المعلومات في مشروع نيوم السعودي.

وقالت شركة كورفيس (Qorvis) للتسويق والعلاقات العامة إنها المسؤولة عن إدارة الحساب، مشيرة إلى أنه غير نشط منذ يناير 2018.

وبينت الشركة أن الحساب اخترق، صباح الإثنين، "ونتيجة لذلك نشر المخترق عدة تغريدات خاطئة وأزلناها".

اختراق حساب ثانوي تابع للسفارة السعودية في واشنطن تديره شركة العلاقات العامة "كورفيس" وبث تغريدتين غريبتين.

الشركة تؤكد اختراقه وتنفي ماورد في محتوى تغريداته وكذلك مدير المكتب الاعلامي بالسفارة.@Qorvis @saudkabli @SaudiEmbassyUSA pic.twitter.com/dxJCSE57ul — د. حزام بن سعود السبيعي (@DrHuzam) June 8, 2020

حساب العربية الان

التابع للسفارة السعودية في واشنطن

ينشر تغريدة تفيد بتسليم الامن السيبراني لمشروع نيوم لشركة صهيونية"اسرائيلية"

ثم يحذف التغريدة ويعمل حماية للتغريدات..

وسعود كابلي ينفي صلة السفارة بالتغريداتhttps://t.co/Wxar5S6Azk pic.twitter.com/AsHZs1jLHr — @history_seeker (@history_seeker) June 9, 2020