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سياسة

أردوغان: تركيا ستواصل دعم أحفاد عمر المختار في ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
9/6/2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوف بلاده إلى جانب أحفاد عمر المختار في ليبيا الذين يحاربون "الإرهابيين"، وذلك في ظل دعم تركي لحكومة الوفاق في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر

وقال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع الحكومة: "أحفاد عمر المختار في ليبيا، يحاربون (الإرهابيين) الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب، وتركيا ستواصل دعم نضالهم".

وأضاف: "سنقف إلى جانب إخوتنا الليبيين وليس الانقلابيين والإمبرياليين".

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل "إحباط عشاق الانقلابات والمنظمات الإرهابية في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة أيضا".

وألمح أردوغان في لقاء تلفزيوني مساء الإثنين إلى استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المعادلة السياسية في ليبيا قريبا، قائلا: "بالنسبة إلى التطورات تشير إلى أنّ حفتر قد يبقى خارج المعادلة في أي لحظة، التطورات تظهر ذلك".

وذكر خلال اللقاء أن "تركيا تدعم حكومة (فايز) السراج المعترف بها من الأمم المتحدة، وستواصل دعمها، وليقف من يقف مع حفتر، وإلى الآن تمت استعادة العديد من المناطق".

وأكد أردوغان السعي للتقدم على الشريط الساحلي واستعادة السيطرة على حقول النفط في الجنوب وآبار الغاز على الشريط الساحلي ولا سيما حول مدينة سرت، بعد أن بات العديد من المناطق تحت سيطرة حكومة السراج.

المصدر : الأناضول
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