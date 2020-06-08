البث الحي
سياسة|السعودية

منصة حقوقية سعودية: سلمان العودة ممنوع من الاتصال بعائلته

الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
8/6/2020

كشفت منصة حقوقية سعودية، الإثنين، عن منع سلطات الرياض للداعية الموقوف سلمان العودة (63 عاما) من الاتصال بعائلته.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، المعني بالمعارضين الموقوفين في المملكة، عبر "تويتر": "تأكد لنا أن الشيخ سلمان العودة موجود حاليا بسجن الحائر في الرياض".

وأضاف أن العودة ما زال "ممنوعا تماما من الاتصال بالعائلة منذ انتشار مقطع اتصاله الأخير منتصف مايو (أيار) الماضي".وطالب الحساب السلطات السعودية "بإنهاء اعتقاله التعسفي، والإفراج عنه فورا من دون قيد ولا شرط مسبق".

وبث حساب "معتقلي الرأي" منتصف مايو/ أيار الماضي، ما قال إنه تسجيل مصور لمكالمة هاتفية تجمع سلمان العودة من داخل أحد سجون المملكة مع والدته وابنته، في أول تسجيل صوتي له من داخل محبسه.

 

وقال مؤيدون للرياض إن مكالمة سلمان العودة تفند مزاعم تعرضه لسوء معاملة في السجن أو تعرض صحته لخطر، في مقابل تأكيد آخرين أن قِصر مدة المكالمة وسرعتها تدلان على معاناته.

غير أن "معتقلي الرأي" أيد صحة ما ذهب إليه الفريق الثاني من أن العودة يعاني من عدم تمكنه من إجراء اتصال بأسرته.

وفي نهاية 2019، قال عبد الله العودة نجل سلمان إن والده "يتعرض لمعاملة في السجن تُصنف دوليا على أنها تعذيب".

وأوضح أن والده "يحرم من النوم عدة أيام، ويترك مقيدا في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يرمى له وهو مقيد، فيضطر إلى فتح الكيس بفمه".

وأوقفت جهات أمنية العودة من منزله بالرياض في 9 من سبتمبر/ أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت رموزا في "تيار الصحوة". وبعدها بعام خضع العودة لمحاكمة لم تنته بعد.

وطالبت النيابة العامة بإعدام سلمان العودة بتهم منها: الانتماء لمنظمة محظورة (تقصد رابطة العلماء المسلمين) و"عدم الدعاء لولي الأمر" و"السعي للإفساد في الأرض" وهي التهم التي ينفيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)