منصة حقوقية سعودية: سلمان العودة ممنوع من الاتصال بعائلته

كشفت منصة حقوقية سعودية، الإثنين، عن منع سلطات الرياض للداعية الموقوف سلمان العودة (63 عاما) من الاتصال بعائلته.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، المعني بالمعارضين الموقوفين في المملكة، عبر "تويتر": "تأكد لنا أن الشيخ سلمان العودة موجود حاليا بسجن الحائر في الرياض".

وأضاف أن العودة ما زال "ممنوعا تماما من الاتصال بالعائلة منذ انتشار مقطع اتصاله الأخير منتصف مايو (أيار) الماضي".وطالب الحساب السلطات السعودية "بإنهاء اعتقاله التعسفي، والإفراج عنه فورا من دون قيد ولا شرط مسبق".

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تأكد لنا أن الشيخ #سلمان_العودة موجود حالياً بسجن الحائر بالرياض، ولا يزال ممنوعاً تماماً من الاتصال بالعائلة منذ انتشار مقطع اتصاله الأخير منتصف مايو الماضي.

وبدورنا نطالب السلطات بإنهاء اعتقاله التعسفي، والإفراج عنه فوراً من دون قيد أو شرط مسبق. pic.twitter.com/hLzbk0SIq4 — معتقلي الرأي (@m3takl) June 8, 2020

وبث حساب "معتقلي الرأي" منتصف مايو/ أيار الماضي، ما قال إنه تسجيل مصور لمكالمة هاتفية تجمع سلمان العودة من داخل أحد سجون المملكة مع والدته وابنته، في أول تسجيل صوتي له من داخل محبسه.

وقال مؤيدون للرياض إن مكالمة سلمان العودة تفند مزاعم تعرضه لسوء معاملة في السجن أو تعرض صحته لخطر، في مقابل تأكيد آخرين أن قِصر مدة المكالمة وسرعتها تدلان على معاناته.

غير أن "معتقلي الرأي" أيد صحة ما ذهب إليه الفريق الثاني من أن العودة يعاني من عدم تمكنه من إجراء اتصال بأسرته.

وفي نهاية 2019، قال عبد الله العودة نجل سلمان إن والده "يتعرض لمعاملة في السجن تُصنف دوليا على أنها تعذيب".

وأوضح أن والده "يحرم من النوم عدة أيام، ويترك مقيدا في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يرمى له وهو مقيد، فيضطر إلى فتح الكيس بفمه".

وأوقفت جهات أمنية العودة من منزله بالرياض في 9 من سبتمبر/ أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت رموزا في "تيار الصحوة". وبعدها بعام خضع العودة لمحاكمة لم تنته بعد.

وطالبت النيابة العامة بإعدام سلمان العودة بتهم منها: الانتماء لمنظمة محظورة (تقصد رابطة العلماء المسلمين) و"عدم الدعاء لولي الأمر" و"السعي للإفساد في الأرض" وهي التهم التي ينفيها.