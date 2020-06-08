مصر تسجل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و39 حالة وفاة، مقابل 1497 إصابة و32 وفاة أمس السبت.

وأضافت الوزارة أن 423 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 34079 حالة منها 8961 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل و1237 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من موجبة إلى سالبة ارتفع ليصبح 10131 حالة، منها المتعافون البالغ عددهم 8961.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المتحدث المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجوال الليلي كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.

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