البث الحي
سياسة

ليبيا: الوفاق تسيطر على منطقتين جنوب سرت (فيديو)

دبابة لقوات حفتر سيطرت عليها قوات الوفاق خلال تقدمها نحو مدينة سرت
دبابة لقوات حفتر سيطرت عليها قوات الوفاق خلال تقدمها نحو مدينة سرت
8/6/2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، مساء الأحد، السيطرة على منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت (شرق) من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان مقتضب لغرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش الليبي.

وأوضحت الغرفة في البيان أنها حررت منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت، دون تفاصيل أكثر. وأشارت إلى أن تحرير المنطقتين يأتي ضمن عملية دروب النصر.

السراج يبحث سير العمليات

وبحث القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، مساء الأحد، سير العمليات العسكرية في سرت مع رئيس غرفة العمليات الميدانية العقيد إبراهيم بيت المال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السراج مع بيت المال، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

 وذكر البيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الميدانية لسير العمليات العسكرية لقوات الوفاق بمواجهة قوات خليفة حفتر، والوقوف على جاهزية القوات لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

وهنأ السراج، وهو رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، العقيد بيت المال بالانتصارات التي حققتها قوات الوفاق ضد قوات حفتر، السبت.

كما أكد على المضي قدما على طريق طرد "العصابات الإجرامية" والمرتزقة الذين جاءوا إلى ليبيا من كل حدب وصوب.

عملية دروب النصر

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية دروب النصر لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقًا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة بويرات الحسوان، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات الوفاق، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة طرابلس من قوات حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)