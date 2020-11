قيدها وطرحها أرضا.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة سوداء (فيديو)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للاحتجاجات المتأججة في الولايات المتحدة، ضد مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، شرطيا في العاصمة واشنطن وهو يعتدي على إحدى النساء من ذوات البشرة السمراء، ويطرحها أرضًا، ويقوم بتكبيل يديها.

من ناحية أخرى، ظهرت طفلة في إحدى المظاهرات وهي تقوم بالهتاف بقوة وحماس "لا عدالة.. لا سلام" مما دفع المتظاهرين للترديد خلفها.

This little girl is among the #BlackLivesMattter protesters in #Merrick. More at #LIHerald tonight. pic.twitter.com/5E1rmD3KqJ

— Scott Brinton (@ScottBrinton1) June 3, 2020