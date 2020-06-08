قيدها وطرحها أرضا.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة سوداء (فيديو)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للاحتجاجات المتأججة في الولايات المتحدة، ضد مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، شرطيا في العاصمة واشنطن وهو يعتدي على إحدى النساء من ذوات البشرة السمراء، ويطرحها أرضًا، ويقوم بتكبيل يديها.

من ناحية أخرى، ظهرت طفلة في إحدى المظاهرات وهي تقوم بالهتاف بقوة وحماس "لا عدالة.. لا سلام" مما دفع المتظاهرين للترديد خلفها.

كما قام اثنان بإقامة حفل زواجهما في مدينة فيلادلفيا، وظهرت العروس مرتدية فستان الزفاف الأبيض، وتم إعلان الزواج وسط المتظاهرين، والفرحة على وجوههم.

وللأسبوع الثاني، تشهد مدن أمريكية احتجاجات عدة على مقتل جورج فلويد وتنديدا بعنف الشرطة، واستمرت الاحتجاجات الشعبية الصاخبة في شوارع واشنطن وأمام البيت الأبيض بدعوة من منظمات أهلية وسياسية.

يأتي ذلك بينما أمر الرئيس دونالد ترمب بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبرا أنّ الوضع صار تحت السيطرة، بينما تتزايد حالة من التشاؤم بين الجمهوريين بشأن المسار الذي تسلكه البلاد في الوقت الراهن.

وكان مسؤول أمريكي كبير قد كشف أن الرئيس ترامب قال لمستشاريه خلال الأسبوع الماضي إنه يريد نشر 10 آلاف جندي من قوات الجيش في واشنطن لوقف الاضطرابات المدنية احتجاجا على مقتل فلويد في مينيابوليس.

من ناحية أخرى، يعتزم ديمقراطيون بقيادة نواب من أصول أفريقية في الكونغرس الأمريكي طرح تشريع لمكافحة عنف الشرطة وغياب العدالة بين الأعراق، بما يشمل تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية للضباط الذين يرتكبون جرائم قتل.