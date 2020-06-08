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سياسة

قوات حفتر تهدد بإعدام أهالي في بنغازي بدعوى تأييدهم للوفاق (فيديو)

آثار الدمار الذي خخلفه عدوان حفتر في سوق الجريد في بنغازي شرقي ليبيا
آثار الدمار الذي خخلفه عدوان حفتر في سوق الجريد في بنغازي شرقي ليبيا
8/6/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر وهي تتوعد أهالي في بنغازي شرق ليبيا بدعوى دعمهم لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.

وأظهرت اللقطات شخص يدعى "شريف المرغني" وهو أحد أفراد الصاعقة التابعين لقوات حفتر، وهو يهدد ويتوعد أهالي أحد الأحياء السكنية ببني غازي.

ويٌظهر المقطع المرغني، وهو يهدد ببيع منازل أحد الأحياء السكنية بعد تهجير أهلها، ويهدد بإعدام ساكنيه بدعوى معارضتهم لحفتر.

وكان المرغني قد نشر مقطع مشابه مطلع الشهر الجاري، يتوعد فيه بقتل النساء وكل من يعارض حفتر.

وتكبدت مليشيات حفتر خسائر باهظة في الأيام الأخيرة في ظل تقدم قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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