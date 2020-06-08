قطر ترفع إجراءات العزل العام تدريجيا ضمن خطة من أربع مراحل (فيديو)

قالت المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر إن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بموجب خطة من أربع مراحل تبدأ في 15 من يونيو/ حزيران.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام ستبدأ في الأول من يوليو/ تموز والثالثة في الأول من أغسطس/ آب والرابعة في الأول من سبتمبر/ أيلول.

وذكرت أن المرحلة الأولى ستشمل إعادة فتح بعض المساجد وافتتاح جزئي لمراكز التسوق لساعات محددة والسماح بالسفر إلى الخارج لحالات الضرورة القصوى مع إلزام العائدين بالحجر الفندقي على نفقتهم الخاصة.

كما سيتم إعادة افتتاح بعض الحدائق لممارسة الرياضة، وكذلك سيسمح بالتجمعات لعشرة أشخاص مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وسيتم في المرحلة الثانية، التي تبدأ في أول يوليو/ تموز المقبل السماح بفتح مراكز التسوق لساعات معينة والمطاعم بسعة محددة.

في حين سيسمح في المرحلة الثالثة، التي ستبدأ في الأول من الأول من أغسطس/ آب المقبل، باستئناف الرحلات الجوية من البلدان منخفضة المخاطر وإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة.

وقالت الخاطر إن المرحلة الرابعة، التي ستبدأ في الأول من سبتمبر/ أيلول، ستتضمن السماح بإقامة حفلات الزفاف والتجمعات التجارية مثل المعارض وإعادة فتح المسارح ودور السينما.

وأشارت إلى أن قطر من أقل الدول عالميا في عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب الفيروس يأتي بعد تم إحراز انحسار محدود للفيروس، مؤكدة أن انحسار الفيروس سيتواصل إذا استمر التزام الناس بالتدابير الوقائية.

وحذرت الخاطر من أنه "في حال عدم الالتزام أو تأثر أحد المؤشرات بشكل سلبي، من الممكن إعادة فرض القيود أو تأخير البدء في المراحل التالية"، مشيرة إلى أن رفع القيود لا يعني إهمال التباعد الاجتماعي.

وسجلت قطر 1368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة، الإثنين، ليتجاوز إجمالي عدد المصابين 70 شخص، منهم 57 حالة وفاة، ونحو 46 ألف حالة تعاف.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، اتخذت قطر عددا من القرارات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وقررت إغلاق صالات عرض السينما والمسارح ومناطق ألعاب الاطفال والصالات الرياضية الخاصة وصالات الأفراح، وفي منتصف الشهر ذاته قررت إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة.