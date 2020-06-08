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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: أسماء وصور من فقدوا حياتهم من السود على سياج البيت الأبيض

أسماء وصور من فقدوا حياتهم من السود على سياج البيت الأبيض
أسماء وصور من فقدوا حياتهم من السود على سياج البيت الأبيض
8/6/2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لتغطية السياج الحديدي الذي أقيم حول البيت الأبيض بأسماء وكلمات الضحايا من أصحاب البشرة السوداء الذي تعرضوا للعنصرية والكراهية.

وغطى المتظاهرون السياج الحديدي، الذي أقامته السلطات لمنع المتظاهرين من الاقتراب من البيت الأبيض، بأسماء أصحاب البشرة السوداء وكل من تعرضوا للاضطهاد والتمييز العنصري.

وكتبوا بعض المقولات والهتافات التي يرددونها مثل "السكوت جريمة" و "حياة السود مهمة" و"لا عدالة.. لا سلام" وغيرها.

وقال بعضهم إن السلطات حولت السياج "إلى نصب تذكاري" وإن إزالته أو تحطيمه لن يساهم إلا بتشويه المشهد العام.

وأقامت السلطات الأمريكية سياجا حديديا حول البيت الأبيض لمنع وصول التظاهرات إليه مع تفجر الاحتجاجات بعد مقتل أمريكي من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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