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دبلوماسي إسرائيلي: جهود السيسي لتحسين صورتنا مهمة للغاية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
8/6/2020

قال إسحاق لفانون السفير الإسرائيلي إلى القاهرة بين العامين 2009 و2011، إن "جهود الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتحسين صورة إسرائيل مهمة للغاية".

واستبعد لفانون في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، الإثنين، وركز على العلاقات مع مصر، التي ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام وقعها الطرفان عام 1979، أن يؤثر ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على موقف الرئيس المصري من تل أبيب.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن هذا المقال.

وكتب لفانون: "تظهر أقوال وأفعال السيسي خلال السنوات الأخيرة جهدًا من جانبه لتقليل العداء لإسرائيل، وتسليط الضوء على فوائد العلاقات الجيدة معها".

واستشهد بتصريح سابق للسيسي قال فيه: "لن نسمح بأن تُتخذ (شبه جزيرة) سيناء (شمال شرقي مصر) قاعدةً لتهديد جيراننا أو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل".

وتابع لفانون: "إضافة إلى ذلك توجه السيسي مرات من على منصة الأمم المتحدة، إلى الفلسطينيين، وطلب منهم التعلم من السلام مع إسرائيل، الذي أفاد مصر، كي يسيروا في الطريق نفسه".

وأردف أن السيسي سبق وأن أقر، في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية (بثتها في يناير/كانون ثاني 2019)، بوجود تنسيق كامل مع إسرائيل، لاسيما في محاربة الإرهاب.

واعتبر أن إقرار الحكومة الإسرائيلية مؤخرا تعيين الدبلوماسية أميرة أورون سفيرة إلى القاهرة، سيساعد في "تحسين الصورة، ودفع القضايا المهمة للجانبين".

لكنه حذر من أن "الوضع الحساس في الشرق الأوسط يمكن أن يتفاقم مع ضم إسرائيل المستوطنات بالضفة الغربية، ما يمكن أن يضع السيسي في أزمة قد تعطل محاولاته لتغيير الاتجاه".

واستدرك لفانون: مع ذلك فإن مساحة المناورة لديه (السيسي) واسعة، إذ يمكنه القول بسهولة إن أفعاله ليست تطبيعا، بل ترجمة للواقع على الأرض. لذلك من المرجح ألا يكسر القواعد مع إسرائيل حال تنفيذ الضم".

وختم مقاله بالقول: "علينا تشجيع جهود الرئيس المصري في تحسين صورة إسرائيل لدى الجمهور المصري. نجاحه في هذا المجال سيسمح لنا مستقبلا بالتقدم تجاه التطبيع. أدواتنا للوصول إلى ذلك هي الدبلوماسية الصامتة التي تكون فيها وزارة الخارجية (الإسرائيلية) أكثر مهارة".

وتعتزم إسرائيل، بداية من يوليو/ تموز المقبل، ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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