الوفاق الليبية: طيران إماراتي يقصف مستشفى ميدانيا جنوب مصراتة

أعلنت قوات الوفاق الليبية، فجر اليوم الإثنين، أن طيرانا إماراتيا داعما لقوات اللواء خليفة حفتر، استهدف مستشفى ميدانيا جنوب مدينة مصراتة.

وقال حساب عملية بركان الغضب التابعة للجيش الليبي، عبر تويتر، إن ذلك يأتي استمرارًا للسجل الإجرامي لقوات حفتر في استهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية.

وأوضح أن الطيران الإماراتي المسير (بدون طيار) الداعم لحفتر استهدف السبت، مستشفى ميدانيا بمنطقة أبوقرين (115 كلم جنوب مصراتة) مسبباً أضرارًا مادية في المستشفى وسيارات الإسعاف.

استمراراً لسجلها الإجرامي في استهداف فرق الإسعاف و الأطقم الطبية: الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر يستهدف امس السبت مستشفى ميداني الكاميو مسبباً اضراراً مادية في المستشفى و سيارات الإسعاف#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود

#ليبيا pic.twitter.com/GFhacOtvQd — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 7, 2020

وخلال اليومين الماضيين، حررت قوات الوفاق من قوات حفتر، منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت (شرق)، إضافة إلى منطقة الوشكة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إطلاق الوفاق، السبت، عملية دروب النصر لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات الوفاق، التي أعلنت، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانها استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.