العثور على عشرات الجثث جنوب طرابلس بعد انسحاب قوات حفتر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقطع فيديو يظهر عددا من الجثث ملقاة على الأرض في أحد المستشفيات بمدينة ترهونة.

وقال ناشطون إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تركت تلك الجثث قبل انسحابها من المدينة، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها.

بالله عليكم فهموني مني كان يحكم في ترهونة من خمس سنوات دواعش ولا وحوش شن هذا يا عالم كانيات هادم بشر ولا شن فيديو من المستشفي ترهونة عام تكدسس الجثث على بعضهم في منهم ليهم فترة متوفيين شوفو يا كلاب الكرامة اجرام عصابات الكاني الله لا تربحهم بالله عليكم اعادة تغريد #اجرام_الكاني pic.twitter.com/2FhsgU5MEK — Dr.hani mustfa💊🌡 ⵀⴰⵏⴻ ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ (@HaniMustfa) June 8, 2020

بينما نشر ناشطون مقاطع فيديو أخرى تظهر نساء من أهالي الضحايا يقفن أمام أحد المستشفيات لتفقد ذويهم واستلام جثثهم.

#فـيـديـو نـسـاء يـتـفـقـدن جـثث ابـنـائـهـم الان مـن امـام دار الـرحـمة الـذيـن تـم الـعثـور عـليـهم بـمستـشفـى #تـرهـونـة pic.twitter.com/Ft1L4DUsJf — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) June 8, 2020

وكانت وزارة الصحة الليبية قد أعلنت الجمعة، عن العثور على 106 جثث لمدنيين مجهولين بمستشفى ترهونة بعد تحريرها من قوات خليفة حفتر، حسب تصريح مسؤول طبي لوكالة الأناضول.

وقال المستشار الإعلامي في الوزارة أمين الهاشمي، للأناضول، إن "من بين الجثث أطفال ونساء، ومن الواضح أنها تعود لمدنيين من خلال ملابسهم".

وأشار إلى أن "الهلال الأحمر فرع مصراتة، والطب الشرعي سيكشفان على الجثث لتحديد هوياتها وتسليمها لذويها".

فاجعة بكل المقاييس ..

العثور في مستشفى #ترهونة الذي كانت تسيطر عليه مليشيات #حفتر لأكثر من عام على 106 جثث لمدنيين بينهم نساء وأطفال.

بعض هذه الجثث تمت تصفية أصحابها حديثا حيث وجدت عليها آثار طلقات رصاص على الرأس مباشرة،في حين وجدت جثث أخرى وقد تعرضت للتعفن.

*مصدر رسمي #ليبيا pic.twitter.com/2NhKO3U0UF — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) June 5, 2020

وفي طرابلس، نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، صورا تُظهر انتشال جثث مجهولة الهوية.

وقال المركز إن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشلت 4 جثث أول أمس السبت و5 جثث أمس الأحد بمنطقة خلة الفرجان بجنوب العاصمة طرابلس.

صور تُظهر انتشال جثث مجهولة الهوية، حيث قامت الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين بانتشال 4 جثث امس السبت و 5 جثث اليوم بمنطقة خلة الفرجان قامت الهيئة بالتعامل مع الجثث وأخذ العينات منها وفق المعايير العلمية والضوابط القانونية بالخصوص.#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود pic.twitter.com/qvwhlSvIbZ — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 7, 2020

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت قوات حكومة الوفاق تحرير مدينة ترهونة وبلدة العربان بمدينة غريان الاستراتيجية (جنوب العاصمة)، غداة الإعلان عن استكمال تحرير طرابلس من قوات حفتر.

وكانت قوات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوربية، قد احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت قوات الوفاق من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.