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العثور على عشرات الجثث جنوب طرابلس بعد انسحاب قوات حفتر (فيديو)

العثور على جثث في بمنطقة خلة الفرجان جنوبي العاصمة طرابلس
العثور على جثث في بمنطقة خلة الفرجان جنوبي العاصمة طرابلس
8/6/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقطع فيديو يظهر عددا من الجثث ملقاة على الأرض في أحد المستشفيات بمدينة ترهونة.

وقال ناشطون إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تركت تلك الجثث قبل انسحابها من المدينة، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها.

بينما نشر ناشطون مقاطع فيديو أخرى تظهر نساء من أهالي الضحايا يقفن أمام أحد المستشفيات لتفقد ذويهم واستلام جثثهم.

وكانت وزارة الصحة الليبية قد أعلنت الجمعة، عن العثور على 106 جثث لمدنيين مجهولين بمستشفى ترهونة بعد تحريرها من قوات خليفة حفتر، حسب تصريح مسؤول طبي لوكالة الأناضول.

وقال المستشار الإعلامي في الوزارة أمين الهاشمي، للأناضول، إن "من بين الجثث أطفال ونساء، ومن الواضح أنها تعود لمدنيين من خلال ملابسهم".

وأشار إلى أن "الهلال الأحمر فرع مصراتة، والطب الشرعي سيكشفان على الجثث لتحديد هوياتها وتسليمها لذويها".

وفي طرابلس، نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، صورا تُظهر انتشال جثث مجهولة الهوية.

وقال المركز إن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشلت 4 جثث أول أمس السبت و5 جثث أمس الأحد بمنطقة خلة الفرجان بجنوب العاصمة طرابلس.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت قوات حكومة الوفاق تحرير مدينة ترهونة وبلدة العربان بمدينة غريان الاستراتيجية (جنوب العاصمة)، غداة الإعلان عن استكمال تحرير طرابلس من قوات حفتر.

وكانت قوات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوربية، قد احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت قوات الوفاق من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل
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