السودان.. كورونا يتسبب ﻓﻲ إﻏﻼق ﻣﺼﻨﻊ أﺳﻤﻨﺖ ﻋﻄﺒﺮة

أﺻـﺪﺭﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺼﻨﻊ أﺳﻤﻨﺖ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﻗﺮﺍرا ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺳﻂ ﻋﻤﺎﻝ المصنع.

ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻹﺟــﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻁﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻳﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﻣﻨﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 800 ﻋﺎﻣﻞ إﺟﺎﺯﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟمقبل.

ﻭأﺭﺟﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻬﻮﺭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﻗﺎﺭ أﺣﻤﺪ ﻟﻮﺩﻫﻲ أﻥ إﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻮﺟﺒة ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺳﻂ عمال أﺳﻤﻨﺖ ﻋﻄﺒﺮﺓ.

أكثر من 6 آلاف مصاب

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية عن تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 12 وفاة، و90 حالة تعافٍ، وذلك حسب التقرير الوبائي ليوم الجمعة 5 يونيو/حزيران 2020.

وأوضح التقرير الوبائي أن العدد الكلي للحالات المصابة بفيروس كورونا في السودان منذ بداية الجائحة بلغ 6 آلاف و 81 حالة، والوفيات 359 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 2014 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفحص المعملي تم فى 4 معامل وبلغت جملة العينات المفحوصة 675 فيما بلغ إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة 674، بينما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 215 بنسبة إيجابية 32%.