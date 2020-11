"الأفضل أن تحترق".. تدنيس مسجد في طرابلس بكتابات روسية معادية للإسلام (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو وصور أظهرت مسجد أبي بن كعب (النفاثي) بمنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس محترقا، ومكتوبا عليه عبارات معادية للإسلام باللغة الروسية.

واستنكر رواد مواقع التواصل حرق المسجد والمصاحف ما اعتبروه تدنيسا له، ووصفوه بالحرب على الإسلام وهاجموا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي استعان بالمرتزقة الروس وغيرهم، في محاولاته الفاشلة للسيطرة على طرابلس.

وتداول ناشطون صورا لنفس المسجد موضحة عبارات باللغة الروسية قالوا إنها تحمل رسائل كراهية للمسلمين من قبل الروس.

وتقول العبارات "أرى المساجد في الأرض الروسية والأفضل أن تحترق في نيران جهنم".

كما أظهرت صور أخرى رسم شعار النازية على جدران المسجد.

#Russia|n Wagners (#LNA allies) in #Libya have drawn Nazi symbols in Southern #Tripoli during their retreat.

Pic 3: “I see mosques on Russian soil, but it would be better to see them in hellfire”.

Pic 4: 14/88 is a white supremacist slogan (notice the "white power" phrase). pic.twitter.com/a1UQpI7lV3

— MrRevinsky (@Kyruer) June 7, 2020