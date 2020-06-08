"الأفضل أن تحترق".. تدنيس مسجد في طرابلس بكتابات روسية معادية للإسلام (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو وصور أظهرت مسجد أبي بن كعب (النفاثي) بمنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس محترقا، ومكتوبا عليه عبارات معادية للإسلام باللغة الروسية.

واستنكر رواد مواقع التواصل حرق المسجد والمصاحف ما اعتبروه تدنيسا له، ووصفوه بالحرب على الإسلام وهاجموا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي استعان بالمرتزقة الروس وغيرهم، في محاولاته الفاشلة للسيطرة على طرابلس.

وتداول ناشطون صورا لنفس المسجد موضحة عبارات باللغة الروسية قالوا إنها تحمل رسائل كراهية للمسلمين من قبل الروس.

وتقول العبارات "أرى المساجد في الأرض الروسية والأفضل أن تحترق في نيران جهنم".

كما أظهرت صور أخرى رسم شعار النازية على جدران المسجد.

#Russia|n Wagners (#LNA allies) in #Libya have drawn Nazi symbols in Southern #Tripoli during their retreat.

Pic 3: “I see mosques on Russian soil, but it would be better to see them in hellfire”.

Pic 4: 14/88 is a white supremacist slogan (notice the "white power" phrase). pic.twitter.com/a1UQpI7lV3 — MrRevinsky (@Kyruer) June 7, 2020

وشارك مئات من المرتزقة الروس يتبعون لشركة فاغنر الروسية، في المعارك الدائرة لصالح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورصدت حركة انسحاب واسعة لهم من مدن الغرب الليبي باتجاه قاعدة الجفرة وسط البلاد.

وكشف تقرير سري للأمم المتحدة، أن مجموعة فاغنر، نشرت في ليبيا زهاء 1200 فرد لتعزيز قوات حفتر في شرقي ليبيا.

ويحظى حفتر بمساعدة الإمارات ومصر وروسيا، في حين تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

عبارات باللغة الروسية كتبت على جدران مسجد النفاثي بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة #طرابلس وبعد ترجمتها ظهر المعنى كالآتي : رأيت مساجداً في الأراضي الروسية لكني أفضل رؤيتها تحترق تحت النيران!! pic.twitter.com/iCgzuOPt1m — Layla ⵍⵢⵍⴰ🇱🇾 (@Layla62260823) June 6, 2020

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية دروب النصر لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقًا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة بويرات الحسوان، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات الوفاق، التي أعلنت، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة طرابلس من قوات حفتر.