إشادة أمريكية بطبيب جزائري في أمريكا قاد دراسة حول كورونا.. ماذا اكتشف؟

أشادت السفارة الأمريكية في الجزائر بطبيب جزائري يعمل في الولايات المتحدة بعد أن قاد دراسة أثبتت أن فيروس كورونا المستجد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

وقالت السفارة على صفحتها عبر موقع فيسبوك إن الطبيب عبد القادر محمدي، الذي يعمل أستاذا مساعدا بالمركز الطبي لمعهد الأشعة بجامعة سنسيناتي، قاد فريقا طبيا قام بدراسة شملت 725 مصاب بكوفيد-19، وخلصت إلى أن فيروس كورونا له تأثير على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك أكثر حالات الصدمة الدماغية شيوعا.

وأوضحت السفارة أن الدراسة التي قام بها الفريق الطبي، الذي شمل الدكتورة سهى بشير محمدي زوجة الدكتور عبد القادر، نشر الدراسة في مجلة راديولوجي المرموقة الصادرة الشهر الماضي.

وأشارت السفارة إلى أن الدكتور محمدي، الذي تخرج من كلية الطب لجامعة الجزائر في 2008، نشر أيضا دراسة حول التطورات في علم الأورام العصبية.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بالدكتور محمدي وطالبوا السلطات الجزائرية بتجسيد وعودها في استرجاع الأدمغة المهاجرة في مختلف الدول.