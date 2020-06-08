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أردوغان عقب محادثات مع ترمب: التطورات تشير إلى إخراج حفتر من الصورة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
8/6/2020

قال الرئيس التركي إنه قد يتم إخراج اللواء المتقاعد خليفة حفتر من العملية في ليبيا في أية لحظة، إذ إن التطورات تشير إلى هذا، وذلك عقب محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي.

وقالت الرئاسة التركية اليوم الإثنين إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب اتفقا هاتفيا اليوم الإثنين على "مواصلة تعاونهما الوثيق" حول ليبيا.

وتساند أنقرة حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، ودعمتها عسكريا في مواجهة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يحظى بدعم إماراتي ومصري وسعودي.

وتدعم الولايات المتحدة رسميا حكومة الوفاق الوطني أيضا.

وقالت الرئاسة التركية إن "الرئيسين اتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق لتعزيز السلم والاستقرار في ليبيا، جارة تركيا البحرية".

وقال الرئيس التركي إنه عقب مباحثاته مع ترمب، قد تبدأ صفحة جديدة في المسار بين الولايات المتحدة وتركيا، مضيفا أنه جرى التوصل لبعض التفاهمات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية: " قرر الجانبان مواصلة التعاون الوثيق فيما يخص تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا الجارة البحرية لتركيا في المتوسط."

وكبدت قوات حكومة الوفاق الليبية، مليشيا حفتر في الفترة الأخيرة، خسائر فادحة، وطردتها من العاصمة طرابلس وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.

كما حرر الجيش الليبي مدينة ترهونة، ثم بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابلس)، الجمعة، وبات على أبواب مدينة سرت(شرق) أحد معاقل مليشيات حفتر.

ودعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني بطائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي، ما أدى في الأسابيع الأخيرة إلى سلسلة انتكاسات لقوات حفتر التي حاولت السيطرة على العاصمة منذ أبريل/نيسان 2019.

وزار رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أنقرة الأسبوع الماضي، وقال إن قواته "عازمة" على السيطرة على كامل البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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