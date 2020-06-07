وفاة شلح: أبرز محطات الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

رمضان شلح سياسي فلسطيني وأحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي، تولى منصب الأمين العام للحركة عام 1995 بعد استشهاد قائدها فتحي الشقاقي (1951 – 1995).

أبرز محطات حياة رمضان شلح (1958 – 2020)