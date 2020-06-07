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هكذا يهاجم الفيروس خلايا الجسم.. حديث لطبيب مصري توفي بكورونا (فيديو)

الطبيب الأزهري المصري السيد رشدي محجوب المتوفى بكورونا
الطبيب الأزهري المصري السيد رشدي محجوب المتوفى بكورونا
7/6/2020

بعد وفاته بكورونا، انتشر تسجيل مصور للطبيب الأزهري المصري السيد رشدي محجوب، وهو يتحدث عن آلية عمل الفيروس التاجي في خلايا الجسم البشري وكيفية إصابتها له.

وقال الطبيب خلال لقاء متلفز سابق، إن فيروس كورونا يهاجم الخلايا الحية، ومن المعروف أن المخلوقات إما جمادات أو كائنات حية، لكن هذا الفيروس هو حالة ما بين الجماد والحي.

وأضاف أنه حين يهاجم الفيروس، المادة الوراثية (DNA) للخلية الحية وينجح في عمل دمج معها، فإنه يوجهها على الفور لصناعة ملايين الفيروسات الأخرى، ويحوّل شغل الخلية من عملها الطبيعي إلى مهمة مختلفة تمامًا".

وأمس نعت نقابة أطباء مصر، الطبيب السيد رشدي محجوب أستاذ جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب بجامعة الأزهر، بعد وفاته متأثرًا بكورونا.

وفي اليوم ذاته، توفي طبيب آخر من نفس الكلية وهو الطبيب إبراهيم علي أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، متأثرًا أيضًا بكورونا.

وفي تسجيل مصور، روى الطبيب أكرم حجاب، أحد أفراد الأطقم الطبية بالزقازيق في محافظة الشرقية شمالي مصر، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا.

ولا تزال الإصابات والوفيات ترتفع بشكل لافت بين صفوف الأطباء والتمريض في مصر، وسط مطالبات مستمرة من نقابة الأطباء للحكومة، بتوفير وسائل الحماية وأدوات الوقاية للفرق الطبية العاملة في مكافحة كورونا، محذرة من غضب الأطباء.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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