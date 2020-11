مغني راب أمريكي يتكفل بجميع نفقات تعليم ابنة فلويد مدى الحياة

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست، تكفله بنفقات تعليم جيانا (6 سنوات) ابنة قتيل الشرطة جورج فلويد، طوال حياتها، وكشف عن وضع 529 خطة تعليمية باسمها لتغطية كامل رسومها الدراسية.

وشارك ويست وهو أيضًا زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، في الصفوف الأمامية للمظاهرات المندلعة في الولايات المتحدة ضد العنصرية بعد مقتل المواطن من أصل أفريقي، جورج فلويد على يد الشرطة.

Kanye opened his purse and stayed silent. I want to thank him for respecting our wishes. https://t.co/WEYxr24E0L

وشوهد ويست مؤخرًا يحتج مع المتظاهرين في مسقط رأسه في شيكاغو، حيث ورد أنه كان يتبرع لمختلف الأعمال المملوكة للسود.

ويعد ذلك تحولًا ملحوظًا لنجم البوب ​​الذي تصدر في السابق عناوين صحف رئيسية لدعمه المتحمس للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كما كان لديه أيضًا تاريخ من الملاحظات التي أساءت إلى أفراد المجتمع الأسود، وفق صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

ففي عام 2018، وجهت انتقادات حادة لقوله أن الرق كان "خيارًا"، وأثناء جولته في سان خوسيه في عام 2016، أعلن ويست دعمه لترمب في صخب على خشبة المسرح.

كما تبرع ويست بمليوني دولار لعائلات جورج فلويد وأحمد أربيرى وبرونا تايلور، ضحايا سوء تعامل الشرطة الأمريكية، لدعمهم في كفاحهم المستمر من أجل العدالة.

وكان أربيري، وهو رجل أسود، أصيب برصاصة قاتلة أثناء الركض خارج برونزويك، في 23 فبراير/شباط، بينما أطلق النيران على تايلور ثماني مرات على الأقل في مارس/آذار عندما دخل ثلاثة ضباط شقتها في كنتاكي بالقوة، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في وفاتها.

وغردت كيم كارداشيان، زوجة ويست، على تويتر بالقول "لسنوات، مع كل جريمة قتل مروعة لرجل أسود أو امرأة أو طفل بريء، حاولت دائمًا العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن تعازيي وغضبي ولكن الامتياز الذي منحني إياه لون بشرتي غالبًا ما جعلني أشعر أن هذه ليست معركة يمكنني فعلها بصفتي الخاصة".

وتابعت "ليس اليوم، ليس بعد الآن. مثل الكثير منكم، أنا غاضبة. أنا أكثر من غاضبة. أنا غاضبة وأشعر بالاشمئزاز ".

As founder of @SKIMS , @kkwbeauty and @KKWFRAGRANCE – Diversity, equality and inclusion are at the core of my businesses and our community. My teams and I stand in solidarity with those making their voices heard in the fight against systemic racism. pic.twitter.com/LnkEmGtAhy

والخميس الماضي، شاركت في رسالة تفيد بأن علاماتها التجارية المتعددة ستتبرع أيضًا عبر المنظمات التي تركز على إحداث التغيير ومحاربة الظلم العرقي، وقالت "أنا وفريقي نقف متضامنين مع أولئك الذين يسمعون أصواتهم في المعركة ضد العنصرية النظامية".

وأجج مقتل جورج فلويد على يد شرطي أمريكي، غضبا واسعا في الولايات المتحدة وخارجها، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للواقعة واللحظات الأخيرة من حياة فلويد.

من ناحية أخرى، سيتحمل بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر جونيور تكاليف جنازة فلويد، حسبما قال ليونارد اليربي الرئيس التنفيذي لشركة "مايويذر بروموشنز" يوم الإثنين الماضي لشبكة "آي اس بي ان".

وأكد اليربي أن عائلة فلويد قبلت العرض، وكانت أسرة فلويد أعلنت الأسبوع الماضي أن جثمانه سيوارى الثرى الثلاثاء 9 يونيو/حزيران الجاري، في هيوستن، حيث تقيم عائلته، بينما ستقام مراسم تأبين أخرى له في مناطق أخرى من البلاد.

“…this is what those officers took from. At the end of the day, they get to go home and be with their families. Gianna does not have a father.”

– Roxie Washington, mother of George Floyd's six-year-old daughter Gianna, breaks down while addressing the media. pic.twitter.com/S0Knzhun0N

