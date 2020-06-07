مصر.. قرية كاملة مصابة بكورونا ومواطنون يرصدون واقعا مرا في المستشفيات (فيديو)

لا تزال شكاوى المصريين واستغاثاتهم تتوالى، مع تصاعد لافت لإصابات ووفيات كورونا في البلاد، وبين إهمال وقلة حيلة تتزايد المناشدات لإنقاذ حالات المرضى قبل فوات الأوان.

ففي أسوان، أطلقت مواطنة مصرية من قرية غرب سهيل -إحدى التجمعات النوبية- صرخة استغاثة بعدما أصيبت القرية بأكملها بفيروس كورونا، كونها تقع في مكان سياحي.

وقالت المواطنة المسنة "أنقذونا، كل غرب سهيل مصاب، لو سمحتِ يا وزيرة الصحة معظم الناس هنا تعبانة وراقدة في بيوتها".

وتابعت "أرجوكم حد ينقذنا، عقموا البلد والميادين والبيوت، المرض أصاب الصغار والكبار والشيوخ"، مناشدة الأطباء بالتوجه للقرية وإغاثة أهلها.

وفي أسوان أيضًا، لايزال الروتين الإداري يترك المرضى وذويهم في مواجهة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة دون حلول، لتتوالى الأزمات.

فقد وقعت مشادات متكررة أمام مستشفى التأمين للعزل بأسوان، فها هو مواطن يريد أن يرى شقيقه بعد إبلاغه بوفاته، لكن موظفي الأمن رفضوا لعدم وجود المدير.

وقال المواطن مشتغيثًا "دكاترة تقول أخويا مات وتانيين يقولوا لأ لسة عايش، الأمن كسروا التليفون وضربوني، الناس هنا طوابير طويلة هتموت بعده من كتر الإهمال".

وقبل هذه الحادثة، بأيام حدثت مشادة في نفس المكان لدخول مريض آخر مستشفى التأمين، وصرخ ذووه "مش عايزين يدخلوا الحالة، الحالة بتموت في الشارع".

وفي القاهرة، توالت الاستغاثات لإنقاذ المرضى بمستشفى صدر العباسية، بعد تدهور حالات المصابين بكورونا في المستشفى.

ورصد أحد المواطنين بالفيديو أعداد المرضى المتراصين داخل المستشفى دون علاج، كما أظهر الفيديو جثة مغطاة في إحدى الممرات، ومريضا ملقى أمام المستشفى في حالة يرثى لها.

وقال المرضى والأهالي من داخل المستشفى "الناس بتموت ومحدش بيلحقهم، يرضي ربنا الناس بتموت الدكاترة تمشي؟ الناس بتموت ومحدش بيلحقهم ولا بينجدهم".

وتابعت إحدى النساء "الناس بتموت يا بشر والدكاترة مش راضيين يعالجوهم خايفين على نفسهم، المستشفيات عمالين يحولوهم على بعض".

وفي مشهد مهين، ظهر رجل مسن ملقى على الأرض أمام مستشفى صدر العمرانية بمحافظة الجيزة، بعدما اعتقل نجله لانفعاله على موظفي أمن المستشفى التي رفضت إسعاف والده، لأنها تخص حالات كورونا فقط.

وألقي القبض على نجل المريض بعد مشاداة بين أمن المستشفى وبينه، وتم ترحيله لقسم شرطة العمرانية، أما المسن الملقى على الأرض فتركت المستشفى أمره لأهله.

وفي الجيزة أيضًا، استغاثت ممرضات بمستشفى حميات إمبابة، من عدم السماح لهن بالإجازة أو بتلقي العلاج، بحجة أن القانون لا يسمح.

وقالت الممرضة "يوم ما وقعنا ما حدش سأل فينا، ولما بنطلب أجازة الرئيسة بتقول القانون لا يسمح، أنا عندي أمراض كتير مينفعش أشتغل لكن المديرة أصرت إني اشتغل ومرضتيش تديني إجازة".

وتابعت "محدش بيعالجني، نداء إلى السيد رئيس الجمهورية، كل دُول (ممرضات زميلاتها) قعدوك على كرسي الحكم ودلوقتي بيستغيثوا بيك".

وتتوالى استغاثات المصريين بشكل يومي مع تصاعد خطير لمنحنى إصابات كورونا في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا مقلقة، وصل إلى حد تهديد بعض المواطنين بحرق أنفسهم لرفض مستشفيات استقبال مرضاهم.

ووثقت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى وصرخات الاستغاثة بعد رفض مستشفيات عدة، استقبال مرضى كورونا، كما شكوا عدم رد وزارة الصحة على اتصالاتهم.

ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات أصبح هناك عجز كبير في جميع مستشفيات العزل الصحي وأعداد الطواقم الطبية، بحسب شكاوى الكثير من المصريين.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

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