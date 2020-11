ما دلالات هزيمة قوات حفتر في مدينة بني وليد؟

عكس السقوط المدوي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مدينة بني وليد غربي ليبيا، حالة الوهن والانهيار الذي وصلت إليه هذه القوات منذ هزيمتها في العاصمة الليبية طرابلس.

فقد تمكنت قوة حماية بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس)، مساء الجمعة، من السيطرة على مطار المدينة، بعد ساعات من طرد قوات الوفاق لقوات اللواء التاسع (الكانيات) التابعة لحفتر من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس).

ودخلت بعدها قوات الوفاق بني وليد، لمطاردة فلول الهاربين في نفس اليوم، وقفل أهم قاعدة خلفية بالمنطقة الغربية لتموين قوات حفتر بالسلاح والرجال في ترهونة وطرابلس.

تمتلك بني وليد مطارا واقعا في منطقة استراتيجية، فهو الأقرب لقاعدة الجفرة الجوية (650 كلم جنوب شرق طرابلس)، مقارنة بقاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، لذلك استخدمته قوات حفتر منذ بداية هجومها على طرابلس كقاعدة لوجستية لنقل المسلحين والمرتزقة الأجانب من شرقي البلاد، ليتم نقلهم برا إلى ترهونة.

وكان هذا المطار قاعدة جوية في عهد القذافي، ثم تحول إلى مطار مدني بعد ثورة 17 فبراير 2011، لكن حفتر استغله في 2019، لأغراض عسكرية ولوجستية.

وهذا ما دفع أسامة جويلي، قائد المنطقة الغربية في قوات الوفاق، بالتهديد بفرض حظر جوي على مطار بني وليد.

كما جرى معالجة مصابي قوات حفتر بمصحات بني وليد، التي لعبت دورا في تموين ترهونة بالسلع والخدمات أيضا، خاصة أنها معزولة عن الموانئ القريبة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق (مينائي طرابلس ومصراتة).

رغم أن بني وليد، عند بداية هجوم حفتر على طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان 2019، كانت محسوبة (إداريا) على حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فائز السراج، إلا أنها فعليا كانت قاعدة خلفية لقوات حفتر.

وبعد سيطرة قوات الوفاق على غرفة عمليات حفتر الرئيسية في مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، قُطع خط الإمداد الرئيسي في المحور الأوسط والقادم من قاعدة الجفرة الجوية (650 كلم جنوب شرق طرابلس) مرورا بمدينة مزدة (180 كلم جنوب طرابلس).

وأصبحت أهمية بني وليد حيوية، حيث أصبح طريق التموين الرئيسي يمر عبرها نحو ترهونة بدلا من طريق مزدة-غريان، وتطلب هذا الأمر تكليف مسلحين من المدينة بتأمين طريق الإمداد في محيط المدينة والأهم من ذلك حماية المطار.

فأعلنت بعض المجموعات المسلحة في المدينة انشقاقها عن قوات الوفاق، رغم أنها تابعة لها اسميا فقط وموالية لحفتر فعليا، وكُلفت بمهام تأمين المطار وطريق الإمداد البري.

وحاولت ما يسمى بالحكومة المؤقتة غير الشرعية، التابعة لحفتر بالشرق، تعيين مجلس بلدي جديد لإزاحة عميد بلدية بني وليد، سالم نوير، الموالي للحكومة الشرعية في طرابلس، لكنها فشلت بسبب دعم مكونات المدينة للأخير.

