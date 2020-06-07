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سياسة|ليبيا

ليبيا.. قوات الوفاق تسيطر على مخزن ألغام وتسقط مسيّرتين إماراتيتين (فيديو)

صورة نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق تظهر سير المعارك الأخيرة
صورة نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق تظهر سير المعارك الأخيرة
7/6/2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، سيطرتها على مخزن في مدينة ترهونة، يضم كميات كبيرة من الألغام.

وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تستخدم تلك الألغام، في تفخيخ المساجد والطرقات ومنازل المدنيين بالعاصمة.

وفي وقت سابق، حذرت حكومة الوفاق الليبية من أن قوات حفتر قامت بتفخيخ منازل مدنيين بطرابلس، قبل فرارها منها، وطالبت السكان بعدم العودة إلى منازلهم قبل تطهيرها وتأمينها.

كما أعربت الأمم المتحدة أيضا عن قلقها من تفخيخ قوات حفتر منازل المدنيين في العاصمة.

والجمعة، أعلنت قوات الوفاق، أن قواتها حررت بالكامل مدينة ترهونة، كما أقر المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري بخسارة المدينة.

ويأتي تحرير ترهونة، عقب يوم واحد من إعلان قوات الوفاق تحرير طرابلس بالكامل، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

إسقاط طائرتين مسيرتين في سرت

كما أعلنت قوات الوفاق، عن إسقاط طائرتين مسيرتين داعمتين لقوات حفتر في مدينة سرت، شمالي وسط البلاد، وفق بيان وتصريح لمسؤول عسكري.

ولاحقا، قال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة للجيش، العميد عبد الهادي دراه، لقناة ليبيا بانوراما (الخاصة)، إن قواته أسقطت طائرة مسيرة ثانية داعمة لحفتر في الحدود الإدارية لسرت.

ولم يذكر بيان بركان الغضب ولا المسؤول العسكري الليبي أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق السبت، أعلن قوات الوفاق، في بيان، أن قواتها تتقدم من 3 محاور إلى وسط سرت، وسط فرار قوات حفتر.

كما أعلن العميد إبراهيم بيت المال آمر (قائد) غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، في بيان، بسط السيطرة على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية في سرت، وذلك ضمن عملية دروب النصر لتحرير المدينة.

تحييد 10 من قوات حفتر

وأعلنت قوات الوفاق، مساء السبت، تحييد قوات حفتر، وتدمير آليات عسكرية تابعة لها، في قصف جوي على مدينة سرت، شمالي وسط البلاد.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وأوضح قنونو أن سلاح الجو شن 3 ضربات قتالية شرق المحطة البخارية في سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس) دمّرت آليتين مسلحتين وسيارة مصفحة ومدفعا، ونجحت في تحييد 10 عناصر لقوات حفتر.

وقبل ساعات، أعلنت قوات الوفاق إطلاق عملية دروب النصر لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة بويرات الحسوان، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات الوفاق، التي  أعلنت، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرقي طرابلس، بعد يوم من إعلانها استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما أخفق في السيطرة على طرابلس.

المصدر : الأناضول
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