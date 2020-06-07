ليبيا: غليان بعد مقتل 3 شقيقات بأيدي مليشيا حفتر.. ماذا حدث؟

سادت حالة من الغليان بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إثر مقتل 3 شقيقات في بلدة ترهونة على يد مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واصفين إياها بالجريمة التي لا تغتفر.

وأضاف المغردون أن قتل الشقيقات الثلاث يأتي انتقامًا من شقيقهم وردًا على انضمامه لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا.

وإذا المؤدة سؤلت بأي ذنب قتلت من جرائم الكاني في ترهونه وجدو داخل مستشفي ترهونه تلات أخوات من عيلة هروده تم إختطافهم في شهر رمضان حسبنا الله ونعم الوكيل دمهم في رقبة كل من يأيد في حفتر ويساند فيه باش بتقابلو ربي يأمن وامان😠😠😭😭 pic.twitter.com/Z9Rzo88Mei — سومه صبراته (@sabrath221) June 6, 2020

وكان نشطاء قد أعلنوا، في 5 أبريل/نيسان الماضي، اختطاف كل من "ليلى هرودة، وحواء هرودة، وإيمان هرودة وأخذهم لمكان غير معلوم"، ونشر شقيقهم استغاثة عبر مواقع التواصل.

وعثر محمود هرودة على جثث شقيقاته بين عدد من الجثث داخل ثلاجات الموتى، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية على ترهونة.

العار أطول من العمر يا ترهونة بنات يقتلهم الكاني قدامكم وقعدتوا تتبعوا فيه لآخر لحظة بنات هرودة الثلاثة وجدوا من ضمن الجثامين في الحاوية بأي وجه حتقابلوا ربي الي كنتوا رافعين السلاح معاهم الدم والعار في رقبتكم كلكم حسبنا الله ونعم الوكيل

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/d7WoSsIz5o — (Gahida Tw غيداء التواتي ) (@gadalibya17feb) June 6, 2020

واعتبر مغردون أن ما حدث هو جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مؤكدين أن ذلك العمل الإجرامي واكبه صمت بعض مشايخ بلدة ترهونة وتقاعس قوات الأمن.

لا حول ولا قوة الا بالله

اخبار تفيد بالعثور علي جثامين كلاً من حواء هرودة

وايمان هرودة

و ريم هرودة

داخل حاوية جثث في ترهونة في جريمة جديدة تضاف لجرائم الكانيات

تخيلو المعاناة اللي عاشوها تحت التعذيب

انا لله وانا اليه راجعون

ربي يصبر اهلهم pic.twitter.com/tq1ki0vLre — 𝗡𝗔𝗕𝗘𝗘𝗟 (@NabeelOzi) June 6, 2020

https://twitter.com/Apgybape1111/status/1269226230127235074?ref_src=twsrc%5Etfw

محمد هرودة لطلع في فيديوا يهدد في الكانيات و عائلاتهم.. يوضح فيه مأساة اختطاف لأخواته و قتل أقاربه في #ترهونة

ربي يفرج.. pic.twitter.com/X4ea4LVeZt — 𝑺𝑼𝑳𝑻𝑨𝑵 ✪︎︎ (@SULTAN_17_2) May 2, 2020

ريما ميلاد هرودة 38 سنة حامل

حواء ميلاد هرودة 45 سنة.

ليلى ميلاد هرودة 46 سنة￼

تم الهجوم على بيتهن في ترهونة بتاريخ 5-4-2020من قبل مليشيات حفتر الملقبة بالكانيات حيث تم اختطاف النساء الثلاثة بتهمة معارضتهن للحرب على طرابلس وتأييد حكومة الوفاق وتم تعذيبهن على قبل ان يتم اعدامهن pic.twitter.com/kLrAmoFZrB — هاجر العبيدي (@hajer17ly1) June 7, 2020

8 سنوات واحنا نشوفوا وعشنا حروب بين مصراتة وطرابلس ومصراتة والزنتان والزاوية وورشفانة ومشاكل داخل المدينة الوحدة لا شفنا مدينة قالت للمدينة الثانية نسائكم صفتهم او نعتهم، ولا شفنا اي كتيبة تعدت على اخوات احد المقاتلين وقتلتلهم، الي داروه اتباع الكرامة في بنات هرودة عار لن يُغتفر — amadou (@1libyan) June 6, 2020

متأملين سماع خبر رجوع سيدات ترهونة التي تم اختطافهن قسرا

السيدة "سارة محمد منصور" التي خطفت من ترهونة منذ 155يوم

الأخوات الثلاثه التي تم اختطافهن من ترهونة منذ 60يوما

السيدة "حواء ميلاد هرودة"

السيدة "ليلى ميلاد هرودة"

السيدة "ريمه ميلاد هرودة"

(1) pic.twitter.com/bDuMZTIwoB — نسويات ليبيا (@Libyanfeminist1) June 5, 2020

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد سيطرت على ترهونة بعدما هزمت مليشيا حفتر، ثم تابعت قوات الوفاق زحفها إلى الشرق لتحرير سرت من قبضة مليشيا المتقاعد.

وبعد هزيمته، عقد حفتر مؤتمر في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس ما يّطلق عليه مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وقال حفتر "ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين ومحادثات 5+5".

واستغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري أن يضع حفتر شروطا "وهو المهزوم عسكريًا على الأرض" على حد قوله، مؤكدًا أن المتقاعد "أداة بيد دول إقليمية" مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

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