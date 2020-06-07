"لغة استعمارية".. سفيرة فرنسا تثير غضبا واسعا بالمغرب.. ما القصة؟

أثارت سفيرة فرنسا بالمغرب هيلين لوغال غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل، بعد تغريدة كشفت فيها اطلاعها على تقرير خاص عن مشروع تنموي جديد يمثّل آفاقا جديدة للتعاون الفرنسي المغربي.

وامتعض كثيرون عبر فيسبوك مما أسموه "اللغة الاستعلائية" التي كتبت بها السفيرة تغريدتها، والتي تدل حسب بعضهم على أن فرنسا لا تزال تحنُّ لمستعمرتها الجديدة.

Je remercie Chakib Benmoussa, Président de la @CSMDMaroc et @AmbaMarocFrance pour m'avoir présenté ce matin un point d'étape de la @CSMDMaroc : de très belles perspectives pour le nouveau pacte économique 🇲🇦🇫🇷! avec @MezouaghiMihoub @AFD_France . https://t.co/ZGf7HjRbwE — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) June 5, 2020

وفي السياق، كتب الصحفي رضوان الرمضاني أنه يغضب كأي مواطن مغربي إذا ما تجرأ أيّ مسؤول من دولة أخرى وتعامل مع المملكة أو مواطنيها على أنهم من طبقة أدنى.

توقيتنا توقيت فرنسا ،اقتصادنا مرتبط بفرنسا ، حياتنا تفرنست …. انا لم أصدم ولو ان خروج مثل هذه الأشياء للعلن يقزمنا أكثر وأكثر لكن أحمد الله أنني لم أعتبر يوما فرنسا حليفا اقتصاديا بل حالبا اقتصاديا ان صح التعبير !! حلبوا السمك من بحورنا..الخ #اقالة_شكيب_بنموسى — 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) June 6, 2020

تقديم #شكيب_بنموسى النموذج التنموي للسفيرة الفرنسية من أجل الموافقة وطمأنة #فرنسا على نصيبها من ثرواتنا. #اقالة_شكيب_بنموسى لن تؤتي أكلها لأن الشق أكبر من الرقعة ولو أنه مستفز لأنه حتى عندما وضح للشعب المغربي الأمر وضحه باللغة الفرنسية.

فرنسا وخونتها البررة في بحبوحة🙂#المغرب🇲🇦 — A.Kader Achar🦅93:41💚🤍🇲🇦 (@AcharKader) June 6, 2020

https://twitter.com/Hassan_khalile/status/1269223046847627265?ref_src=twsrc%5Etfw

في حين، استغرب الصحفي يونس دا فقير مهاجمة الكل لرئيس اللجنة الخاصة بالمشروع التنموي الجديد، شكيب بن موسى (الذي قدَّم التقرير إلى السفيرة الفرنسية)، وترك السفيرة الفرنسية "التي كانت تغريدتها وقحة" حسب تعبيره.

بينما ذهب آخرون إلى أن تغريدة السفيرة تدل على أنها هي الآمر الناهي داخل لجنة بن موسى، وهو أمر خطير حسب البعض، وأطلق آخرون حملة لإقالة شكيب بن موسى عبر تويتر أجمعوا فيه على أن الرجل ارتكب خطأ فظيعًا يستوجب معاقبته.

كفى من الغباء..

شكيب بن موسى لم يتصرف من تلقاء نفسه..

اذا لم تستطيعوا مواجهة اصحاب القرار..

فلا تجعلوه كبش فداء..#اقالة_شكيب_بنموسى — فكري اكوح (@fekriakkouh) June 6, 2020

#اقالة_شكيب_بنموسى

علاش المغاربة مصدومين سيد راه دار حاجة من التقاليد و العادات ديالهم

غير الفرق دابا انا المسؤولين الغربيين ولى عزيز عليهم يطلعوا يفضحوهم علنا

تعلموا من ترامب 🤷‍♀️ — الحاجة الكتانية (ديدا ❤) 😎 (@MwMgU1MKClNECJx) June 6, 2020

لا غرابة في الأمر ، بنموسي الخادم المطيع يعطي تقريرا مفصلا لاولياء نعمته ماما فرنسا الحاكمين الفعليين للمملكة المغربية. #اقالة_شكيب_بنموسى — Zack (@Zak94842036) June 6, 2020

التاريخ لي ماقراوناش ان الاستعمار مازال ويتمدد .#اقالة_شكيب_بنموسى — Galila (@Galila_EL) June 5, 2020

وأوضحت اللجنة بعد ذلك عبر حسابها في تويتر أن اللقاء مع لوغال كان بطلب منها، ولم يقتصر عليها بل امتد إلى لقاءات مع سفراء لدول أجانب أخرى.

قام رئيس @CSMDMaroc بإجراء حديث عن بعد مع السيدة @HeleneLeGal وبطلب منها، على غرار لقاءات سابقة مع سفراء لبلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية. كان هذا الحديث فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا وبين أفريقيا وأوروبا بعد الكوفيد19 ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرح.. — اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (@CSMDMaroc) June 5, 2020

ونفى بن موسى أن يكون قد قدَّم عرضًا للسفيرة الفرنسية حول مضمون النموذج التنموي، الذي كان سيعرض هذه الأيام قبل أن يؤجله الملك محمد السادس بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).