لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأحد 7 من يونيو/حزيران)

حتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و739ألفا، توفي منهم أكثر من 403 آلاف، وتعافى ما يزيد على 3 ملايين و442 ألفا، وفق موقع "worldometer".

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد، 7 من يونيو/حزيران.

الولايات المتحدة

ارتفعت الأحد، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 112 ألفا و128، إثر تسجيل 730 حالة جديدة.

وبحسب معطيات حديثة بموقع "Worldometer" المختص في رصد ضحايا الفيروس، فقد سجلت البلاد 22 ألفا و836 إصابة بالفيروس.

وأظهرت المعطيات ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى مليون و990 ألفا و602، والمتعافين لأكثر من 752 ألفا.

وأشارت إلى إجراء 20 مليون و831 فحصا للكشف عن كورونا بعموم الولايات الأمريكية.

وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 387 ألفا و810، بينها 30 ألفا و401 من حالات الوفاة.

وتلي نيويورك في الإصابات، ولايتا نيو جيرسي بأكثر من 165 ألفا، وإلينوي بـ128 ألفا و947.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة إصابات ووفيات كورونا عالميا، حيث تليها في الإصابات البرازيل وروسيا، وفي الوفيات بريطانيا والبرازيل.

دول عربية

أفادت الصحة السعودية بتسجيل 36 وفاة و3 آلاف و45 إصابة، إضافة إلى تعافي ألف و26 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 101 ألف و914، منها 712 وفاة، و72 ألفا و817 حالة تعافٍ.

في قطر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات وألف و365 إصابة، إضافة إلى ألف و811 حالة تعاف. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 68 ألفا و790، بينها 54 وفاة، و44 ألفا و338 حالة تعافٍ.

في الإمارات قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاة واحدة و276 إصابة إضافة إلى شفاء 745، وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 38 ألفا و808، بينها 276 وفاة، و21 ألفا و806 حالات تعافٍ.

في سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 866 إصابة، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 16 ألفا و882، بينها 75 وفاة، و3 آلاف و451 حالة شفاء.

في البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة بكورونا و412 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و763، بينها 25 وفاة، وألفان و640 حالة شفاء.

في الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و717 إصابة إضافة إلى تعافي 923 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 31 ألفا و848 منها 264 وفاة و11 ألفا و379 حالة تعاف.

في مصر أفادت وزارة الصحة المصرية في بيان بإصابة 1.467 شخصا بالفيروس، ووفاة 39، وشفاء 423، وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 34 ألفا و79 إصابة، من ضمنها ألف و237 وفاة، و8 آلاف و961 متعافيا.

في الجزائر أفادت وزارة الصحة في بيان بتسجيل 9 وفيات، و104 إصابات، و86 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 10 آلاف و154 إصابة، بينها 707 وفيات، و6.717 متعاف من الوباء.

في موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و102 إصابة جديدة إضافة إلى 4 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى ألف و48، بينها 55 وفاة، و108 حالات شفاء.

في الصومال أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل حالة وفاة، و45 إصابة، وتعافي 10 حالات، وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و334، بينها 83 وفاة، و441 حالة شفاء.

في المغرب أعلنت وزارة الصحة رصد 73 إصابة بكورونا، وتعافي 49 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 8 آلاف و224، منها 208 وفيات، و7 آلاف و364 متعاف.

في لبنان أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و11 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و331، منها 30 وفاة، و768 حالة تعاف.

في ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في بيان تسجيل 17 إصابة بكورونا، وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 256 بينها 5 وفيات، و52 حالة تعاف.

في تونس أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي، وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات استقر عند ألف و87 منها 49 وفاة و982 حالة تعاف.

في السودان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و215 إصابة إضافة إلى تعافي 90 حالة، وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و81، منها 359 وفاة، و2 ألفا و14 حالة تعاف.

في العراق أعلنت وزارة الصحة وفاة 33 وإصابة ألف و252 بالفيروس، وأوضحت الوزارة في بيان ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 11 ألفا و98، بينها 318 وفاة.

إيطاليا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن البلاد سجلت 53 وفاة جديدة بكوفيد-19 مقابل 72 في اليوم السابق و197 إصابة نزولا من 270 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير شباط بلغت 33899 وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة 234998 شخصا لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميا من حيث عدد الإصابات.

فرنسا

أعلنت فرنسا، الأحد، تسجيل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 29 ألفاً و155.

وأفادت مؤسسة الصحة العامة، في بيان، تسجيل 343 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك الإجمالي إلى 191 ألفاً و382.

وأضاف البيان، أن 12 ألفا و461 مصاباً يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم 1053 في وحدات العناية المركزة.

وأشار إلى شفاء 39 مصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 70 ألفا و842.

بريطانيا

أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 77 حالة إلى 40542 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش في السادس من يونيو حزيران.

وطبقا لإحصاء رويترز المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، فقد تجاوزت حصيلة الوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.

كندا

قالت وكالة الصحة العامة في كندا إن العدد الإجمالي للكنديين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا ارتفع بنسبة 0.9 في المئة إلى 7773 حالة من 7703 أمس السبت، وهو ما يعد دليلا آخر على أن الأسوأ فيما يتعلق بالجائحة قد انقضى.

وأضافت الوكالة في بيان أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 95057 من 94335 حالة إصابة. وبدأت جميع مقاطعات كندا العشر إعادة فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود على التجمعات.

روسيا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 467 ألفاً و673، بعد تسجيل 8 آلاف و984 إصابة جديدة.

وأفاد بيان صادر عن "مركز مكافحة عدوى كورونا والوقاية منها" في روسيا، الأحد، بارتفاع عدد الوفيات إلى 5 آلاف و859، بعد تسجيل 134 حالة جديدة.

فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 226 ألفاً و731 بعد تعافي 5 آلاف و343 من الإصابة.

أمريكا اللاتينية

أفادت وزارة الصحة البرازيلية في بيان بوفاة 87 مريضا لترتفع الحصيلة إلى 36 ألفا و44، وأضافت أن حصيلة الإصابات وصلت 676 ألفا و494، إثر تشخيص ألفين و907 إصابات جديدة.

في المكسيك أعلنت وزارة الصحة وفاة 341 مريضا بسبب كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 13 ألفا و511، وأعلنت ارتفاع اجمالي الإصابات إلى 113 آلاف و619، إثر تشخيص 3 آلاف و593 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة البيروفية وفاة 139 شخصا بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و301، وأشارت معطيات الوزارة إلى تسجيل 4 آلاف و358 إصابة، لتصل الحصيلة إلى 191 ألفا و758، فيما تماثل 82 ألفا و731 مصابا للشفاء.

في كولومبيا أعلنت وزارة الصحة وفاة 60 شخصا بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1205 وتسجيل 1392 إصابة جديدة لتصبح الحصيلة 38 ألفا و27.

في غواتيمالا ذكرت وسائل إعلام رسمية تسجيل 58 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 216، أما بالنسبة للإصابات فسجلت البلاد 331 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 485، أما المتعافون فبلغ عددهم 1053.

أرمينيا

سجلت أرمينيا 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية هي الأعلى منذ تشخيص أول حالة بالبلاد مطلع مارس/ آذار الماضي.

وحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة الأرمينية، الأحد، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 13 ألفا و130.

كما فارق 10 أشخاص الحياة جراء إصابتهم بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ العدد الكلي للوفيات 200.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن كورونا بالبلاد إلى 69 ألفا و171، وتعافى 4 آلاف و14 شخصا من الإصابة، في حين ما زال 8 آلاف و844 شخصا يعانون من الإصابة.