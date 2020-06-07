"لا أقبل مذكرة تبدأ بالبسملة".. مسؤول بالرئاسة الجزائرية يثير جدلا (فيديو)

أثار مسؤول في الرئاسة الجزائرية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أخيرة أكد فيه أنه كأكاديمي لن يقبل مناقشة أطروحة أو "مذكرة تخرج" تبدأ بالبسملة.

وقال المكلف بمهمة داخل الرئاسة في الجزائر والمسؤول إعلاميًا عن ملف تعديل الدستور محمد لعقاب، خلال تصريحات صحفية، إن النقاش الذي أثير قبل سنوات حول حذف البسملة من الكتب المدرسية لا أساس له من المعنى.

وأكد لعقاب أنه خلال عمله أستاذًا في كلية علوم الإعلام والاتصال رفض أن تبدأ أي "مذكرة تخرج" بجملة "بسم الله الرحمن الرحيم"، وهو لا يعني حسبه أنه ملحد، أو أنه لا يحترم الدين الإسلامي.

وتفاعل كثيرون مع تصريحات حيث اتهمه بعضهم بالإساءة إلى الدين الإسلامي، في حين أكد بعض آخر أن الأمر يذكّرهم بما أسموه مشروع وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط التغريبي، والذي يهدف إلى إبعاد الدين الإسلامي عن المدارس.

محمد لعقاب الجهة الرافضة لتعديل الدستور عليها تقديم اقتراحاتها.️صلاحيات رئيس الجمهورية قلصت بكثير لصالح السلطة التنفيذية.محكمة دستورية يمكنها الحكم ضد الرئيس.الرئاسة تؤكد أن المشروع الحالي مجرد مسودة قابلة لأي تعديلات.أرفض مذكرة تخرج تبدأ ب بسم الله الرحمان الرحيم.هل لكم جواب pic.twitter.com/0p29GhUknf — Abou Zakaria Amer (@AbouZakariaAme) June 6, 2020

إلى د محمد لعقاب الذي ما يزال يعيش زمن المخلوع و لم يستوعب إرادة الشعب فى التغيير الشعب هو من يقرر في الدستور لا انت و لا رئيسك تبون و لا اي أحد لن تفرض الأقلية مسخرتها على الأغلبية عظيمكم بوتفليقة قال الدستور ليس قرآنا الدستور منذ الاستقلال عبارة عن كراسة المحاولات pic.twitter.com/Bpu6iz5Y6S — Ryad Walking_to_win (@Ryad_the_Human) June 5, 2020

وكانت بن غبريط اقترحت تدريس اللغة العربية بالعامية (اللهجة المحلية) بدلًا عن اللغة العربية الفصحى.

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