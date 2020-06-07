كورونا.. وفيات العالم تتجاوز 400 ألف وتسارع الانتشار في أمريكا اللاتينية

بلغت وفيات فيروس كورونا حول العالم 400 ألف، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، أن حالات الإصابة في العالم تقترب من 7 ملايين، حيث سجلت 6 ملايين و920 ألفا و371، حتى مساء السبت.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالميا، بـــــــــ 111 ألفا و656، تلتها بريطانيا بـ40 ألفا و465، والبرازيل بـ35 ألفا و139، وإيطاليا بـ33 ألفا و846.

وجاءت فرنسا خامسا بـ29 ألفا و111، ثم إسبانيا بـ27 ألفا و135، والمكسيك بـ13 ألفا و170، وبلجيكا بـ9 آلاف و580.

وتماثل للشفاء، 3 ملايين و384 ألفا و805 مصابين، بينما يواصل 3 ملايين و131 ألفا و132 تلقي العلاج.

وتسارع انتشار الفيروس في أميركا اللاتينية، إذ سجلت تشيلي السبت حصيلة قياسية بلغت 93 وفاة خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1541.

وصارت البرازيل ثالث أكثر دول العالم تضررا (35026 وفاة) بعد الولايات المتحدة (109,143) والمملكة المتحدة (402612).

لكن رغم الوضع الصحي الذي يزداد سوءا، هدد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الجمعة بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية على غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال بولسونارو للصحافة في برازيليا "إما أن تعمل منظمة الصحة العالمية دون انحياز ايديولوجي، أو ننسحب نحن أيضا". عندما طلبت وكالة فرانس برس من المنظمة الرد، قالت المنظمة إنه "ليس لديها تعليق" على تصريحات الرئيس البرازيلي.

وتجاوزت المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 127 مليون نسمة عتبة 100 ألف إصابة و12 ألف وفاة.

رغم كل شيء، تم في البيرو التي سجلت رسميا 5 آلاف وفاة وضع بروتوكولات لإعادة فتح مدينة الإنكا أمام السياح في تموز/يوليو. وقال المسؤول عن الموقع الأثري خوسيه باستنتي لفرانس برس "نظريا، سيجري فتح الموقع في 1 تموز/يوليو، لكن ذلك لا يزال قيد التقييم".