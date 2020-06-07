شاهد: ممثل مصري يروي تجربته مع كورونا.. ومطربة تفاقمت معاناتها

روى الفنان المصري الشاب كريم قاسم، عن تجربة إصابته بكورونا، في محاولة لمساعدة غيره، مؤكدًا "المرض مش عيب"، بينما أعلنت المطربة الشابة رحمة إصابتها وأسرتها بالفيروس ونشرت معاناتها.

وقال قاسم عبر مقطع فيديو على إنستغرام، إنه عزل نفسه منزليًا منذ تأكده من إصابته بكورونا قبل 3 أسابيع، لافتًا إلى أنه قرر أن يحكي تجربته لإفادة المرضى ومساعدتهم، شاكرًا كل من سأل عنه وساعده وأعطاه طاقة إيجابية، سواء من الأصدقاء أو من الأسرة أو من متابعيه.

وقال إنه يعيش مع والده المسن (79 عامًا) وعندما انتشر الحديث عن كورونا في مصر، خاف على والده جدًا فترك المنزل لأنه كان يخرج للعمل وتصوير المسلسلات، وبالفعل في 17 و18 مايو/آيار ظهرت عليه أعراض كورونا.

وتمثلت الأعراض وفق قوله، في صداع شديد وارتفاع في درجة الحرارة مع إحساس مؤلم في العظام، وفي اليومين الرابع والخامس فقد حاسة التذوق وأحس كأنه يواجه الموت فصعبت عليه نفسه لأنه خاف أن يمت وحيدًا، إلى أن مر اليومان السادس والسابع فشعر بالتحسن.

وتابع "بعمل الفيديو ده ليه عشان يمكن شهادتى تفيد ناس كتيرة، عندك أعراض كحة خفيفه إسهال ترجيع صداع، خليك في البيت وعالج نفسك متخدش مكان حد محتاج مكان في المستشفى".

واستطرد "الموضوع مش سهل ولا بسيط ولا هزار، الموضوع جد مش دور برد وخلاص لو حد كلمك وقالك إنه جاله أعراض كورونا اسمعه كويس متستهرش بكلامه، ولو اتعملنا بوعى الموضوع هيعدى".

وكان قاسم كشف عن إصابته خلال الأيام الماضية، نافياً أن تكون الإصابة متعلقة بحفل مسلسل "لما كنا صغيرين" بالجونة، وهي منتجع سياحي يقع بمدينة الغردقة علي ساحل البحر الأحمر.

وقبل أيام أيضًا، أعلنت المطربة المصرية رحمة، إصابتها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا، وأمس كتبت رحمة منشورًا على فيسبوك وجهت فيه نصائح من خلال تجربتها المريرة مع كورونا والتي لم تنتهي بعد، وفق قولها.

وقالت "أولا: تقفل ودانك نهائيا من كل النصائح سواء بعد الشر ما تقوايش كده أنتي ماعندكيش حاجه بلاش وهم تضيع وقتك وصحتك على الفاضي، ثانيا: نصائح خذي دواء كذا وأعملي كذا، كله غلط في غلط".

وتابعت "أول حاجه الأعراض: حرارة بسيطة ناشفة أو عنيفة، آلام في العظم والعضلات، فقدان الشهية تمامًا، ريق ناشف جدًا، إحساس بالغثيان، معدة وجهاز هضمي بايظ، إسهال، حاسة الشم ريحة عيا، والتذوق مراره شديده بالفم، حالة إعياء شديده جدا جدا بالجسم كله، قئ حتى ولو ما فيش آكل وتعب شديد في البطن، آلام في الحلق والتنفس، ضربات قلب زايدة".

واستطردت "أي عرض من دول أو بعضهم أو كلهم يبقى عندك كورونا واتصل فورًا بـ 105 عشان تعرف أقرب مستشفى لبيتك. في المستشفى بقي بعد 5 تحاليل قالولي (كورونا بسيطة!) ما عندكيش حاجه وطبعًا لحد دلوقتي مش فاهمة يعني إيه كورونا بسيطة، المهم أصريت أعمل المسحة الخاصة بكورونا".

وأكملت "ذهبت وطبعا الزحام وأعداد الناس وقد إيه تعبانين مخيف ويجيب كرونا لوحده، ومش ها أقدر أوصف طريقة المعاملة حسبنا الله ونعم الوكيل، طبعًا النتيجة بعد 4 أيام، كل ده والآلام غير محتمله وكل يوم الحالة بتزيد سوء عن اليوم اللي قابله".

وتابعت "طيب العلاج بقي، رحلة العذاب للحصول على الدواء نفسه، رفعوا (التاميفلو) من البروتكول لعدم فاعليته واللي أساسي لمدة 5 أيام متتالية"، لافتة إلى عدد من الأدوية شددت على ضرورة أخذها تحت إشراف الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك نصحت بشرب السوائل بكثرة، وتناول الفاكهة والغذاء السليم، والنوم الجيد مع التهوية الجيدة للغرفة والتعرض للشمس كل صباح وشرب الليمون بالعسل واستنشاق البخار وشرب القرنفل مع حبة البركة".

ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.