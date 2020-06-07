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سياسة|تركيا

شاهد: البحرية التركية تنقذ 100 لاجئ أجبرتهم اليونان على العودة للمياه

7/6/2020

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد جوية توثق لحظات إنقاذ طالبي لجوء أرغمهم خفر السواحل اليوناني على العودة للمياه الإقليمية التركية في سواحل ولاية جناق قلعة.

المشاهد الملتقطة بطائرة بدون طيار، ونشرتها الوزارة عبر تويتر، توثق لحظات إنقاذ 100 طالب لجوء من قبل خفر السواحل التركي، قبالة قضاء "أيواجق".

وأشارت الوزارة إلى أن خفر السواحل اليوناني عرّض حياة طالبي اللجوء للخطر بإرغامهم على العودة للمياه الإقليمية التركية شرق جزيرة ميدلي (لسبوس).

وذكرت أن طائرة بدون طيار تابعة للقوات البحرية التركية رصدت حركة طالبي اللجوء، ليتم إنقاذهم من بزوارق خفر السواحل التركي بالمنطقة.

المصدر : وكالات
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