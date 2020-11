اعتداء وحشي لشرطي أمريكي على طالب في فيلادلفيا (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لاعتداء الشرطة الأمريكية على أحد الطلاب بعصا حديدية على رأسه واعتقاله في مدينة فيلادلفيا الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأظهر تسجيل مصور شرطي أمريكي وهو يعتدي بالضرب المبرح على طالب هندسة بجامعة تيمبل خلال مشاركته في فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا قبل طرحه أرضا واعتقاله.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات خلال عملية الاعتقال الذي وقع يوم الإثنين الماضي.

ونقلت تقارير إخبارية عن محامي الطالب قوله إن تداول التسجيل المصور أسفر عن الإفراج عنه بعد أن كانت الشرطة وجهت له اتهامات بالاعتداء على شرطي وكسر يده.

كما قررت السلطات اعتقال الشرطي ووجهت سلطات الادعاء اتهامات للشرطي بالاعتداء الوحشي.

Philly police attempt to disperse crowd after hundreds mased/gassed on Parkway. This was @ 5:30 as curfew nears. Dude w/ white shirt provokes scuffle, shoves baton into civilian’s throat. #phillyprotest #blacklivesmatter #GeorgeFloydprotests #protests2020 pic.twitter.com/XDKOMbr0Sr

— Peopledelphia (@Peopledelphia) June 1, 2020