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سياسة

احتفاء إسرائيلي بتغريدات الإماراتي ضاحي خلفان.. ماذا قال؟

نائب قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان
نائب قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان
7/6/2020

احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر تويتر، بتغريدة لنائب قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، قال فيها إنه مع السلام الدائم مع "إسرائيل".

وقال حساب الخارجية الإسرائيلية: "من أنتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة إسرائيل العلمية؟"، مُرفِقًا تغريدة خلفان، ويدعو فيها لاستخدام مصطلح "الصديق الإسرائيلي" بدلًا من "العدو".

وقال خلفان في تغريدته: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل، وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر. سأذهب (إلى) إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

ولاقت، تغريدة خلفان، غضبًا عربيًا كبيرًا ووصفه ناشطون بـ "الجاهل"، وآخر اعتبر أن التغريدة "تدفعك إلى الاشمئزاز والتقيؤ"، مؤكدين أن السلام لا يكون إلا مع أهل السلام.

https://twitter.com/wrood3433/status/1269384996248223744?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AdamFryad/status/1269171334598230016?ref_src=twsrc%5Etfw

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