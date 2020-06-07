احتفاء إسرائيلي بتغريدات الإماراتي ضاحي خلفان.. ماذا قال؟

احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر تويتر، بتغريدة لنائب قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، قال فيها إنه مع السلام الدائم مع "إسرائيل".

وقال حساب الخارجية الإسرائيلية: "من أنتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة إسرائيل العلمية؟"، مُرفِقًا تغريدة خلفان، ويدعو فيها لاستخدام مصطلح "الصديق الإسرائيلي" بدلًا من "العدو".

"من انتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة اسرائيل العلمية?" في تغريدة لضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا الذي يدعو الى استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو pic.twitter.com/VURFYycySb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 7, 2020

وقال خلفان في تغريدته: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل، وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر. سأذهب (إلى) إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

اعلنها انا مع السلام الشامل والدائم مع اسرائيل…واذا حدث السلام مع اسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر..سأذهب اسرائيل ولن ازور قطر لو قالوا الكعبه فيها🤣🤣🤣🤣👍👍👍 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

ولاقت، تغريدة خلفان، غضبًا عربيًا كبيرًا ووصفه ناشطون بـ "الجاهل"، وآخر اعتبر أن التغريدة "تدفعك إلى الاشمئزاز والتقيؤ"، مؤكدين أن السلام لا يكون إلا مع أهل السلام.

https://twitter.com/wrood3433/status/1269384996248223744?ref_src=twsrc%5Etfw

🌿سبحان الله اليوم يهيض علينا ضاحي خلفان بمجموعة تغريدات مؤيدة للعدو الصهيوني وفي نفس الوقت يقود ممثلوا إسرائيل في بيروت احتجاجات ضد سلاح المقاومة الإسلامية.. هل في هذا مسابقة للزمن تسبق سقوط ترامب الذي سيكون آخر رئيس أمريكي يأتمر بأمر إسرائيل؟!🌿 https://t.co/DObPBaPIRD — 🇴🇲 حمد بن سالم {نصير ٌللحق والعدل} 🇴🇲 (@HSalalawi) June 6, 2020

تغريدة تدفعك الى الاشمئزاز و التقيؤ 🤮🤮🤮🤮 https://t.co/KMaJKDBgwk — الموراڤيدا لاڤيدا ايز باك 🤓 (@ElmoraVidaLoca) June 6, 2020

اذا لم تستح افعل ما شئت قلتا أن حكام الامارات الذراع الأيمن للصهاينة https://t.co/4gCyjDA28v — مروان شعوي 🇹🇳 (@ChaouiMarwen) June 6, 2020

اكيد عارفين من زمان لان العرق دساس https://t.co/VbB0aRDMbz — علي احمد التويتي (@twitial) June 6, 2020

الطيور على اشكالها تقع

نحمد الله على نعمة الاسلام

أما لي قطر فا والله العظيم لو تذهب الي قطر علقوا رأسك عند سوق وقف الكعبه المشرفه لها رب العالمين يحميها https://t.co/dc11T80bI7 — احمد الفارسي (@sur120073217) June 7, 2020

الطيور على اشكالها تقع

نحمد الله على نعمة الاسلام

أما لي قطر فا والله العظيم لو تذهب الي قطر علقوا رأسك عند سوق وقف الكعبه المشرفه لها رب العالمين يحميها https://t.co/dc11T80bI7 — احمد الفارسي (@sur120073217) June 7, 2020

طبعاً لن تذهب إلى #قطر لأن الدوحة تنام من الحادية عشر مساء، وأنت تعودت على السهر كحارس ملهى عتيد، لذا يمكن أن تستمع في تل أبيب.لكن ما تقوله يدل على الوجع والهزيمة والخسران في #ليبيا — ياسين التميمي (@yaseentamimi68) June 6, 2020

https://twitter.com/AdamFryad/status/1269171334598230016?ref_src=twsrc%5Etfw

ما هذا الإنحطاط

وأنت تمثل رئيس شرطة لأهم المدن العربية والإسلامية ولكن قد يحدث هذا عند ضعاف الشخصية

وعند من لا يمتلك النسب العروبي

فنحن العرب ككل نخطأ ونصيب ونعفوا ونزور ونتحدث كالرجال ونخاصم خصام الأبطال — الباحث/محمد الدهمي (@Dihm11m) June 6, 2020

لذلك كانت الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، لأن منازل الناس فيها ليست المنازل الحقيقية، فقد يشعر الإنسان أنه يتكلم وهو في الحقيقة ينهق — رضوان الأخرس (@rdooan) June 6, 2020

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