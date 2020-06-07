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سياسة|مصر

أوهمهن بالتطعيم ضد كورونا.. إحالة مصري للمحاكمة بتهمة ختان بناته

مقر النائب العام في مصر
مقر النائب العام في مصر
7/6/2020

اهتمت الصحافة الأجنبية بقصة محاكمة أب مصري وإحالته للجنايات بتهمة إجبار بناته الثلاثة على الخضوع للختان.

جاء هذا وفقا لما أعلنه النائب العام المصري في بيان الأسبوع الماضي.

وذكر البيان أن الأب أخبر بناته بقدوم طبيب لتطعيمهن ضد فيروس كورونا، قبل أن يحقنهن الطبيب بعقار أفقدهن الوعي ويجري عملية الختان عليهن.

وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن المطلقة بما حدث.

ولفت البيان إلى أن الطبيب سيخضع للمحاكمة هو كذلك.

ورغم حظر ختان الإناث في مصر عام 2008 وتجريمه بموجب القانون في 2016، فإنه لا يزال يمارس على نطاق واسع.

ونقلت القصة كل من رويترز، وبي بي سي، والجارديان، وفرانس برس، والديلي ميل، وغلف نيوز.

بيان من النيابة النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكاب الأول جناية ختانهن -ولم…

تم النشر بواسطة ‏Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‏ في الأربعاء، ٣ يونيو ٢٠٢٠

المصدر : إنتربرايز + الجزيرة مباشر
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