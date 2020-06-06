هولندا: إعدام 10 آلاف حيوان خشية نقل فيروس كورونا للإنسان

بدأت مزارع لتربية الحيوانات في هولندا تنفيذ أمر حكومي بإعدام حيوانات، وذلك بعد مخاوف من احتمال نقل عدد منها – أصيب بفيروس كورونا المستجد- المرض إلى البشر.

وقالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية إن اكتشاف حالات إصابة بعض حيوانات المينك بفيروس كورونا، استوجب اتخاذ تدابير احترازية، وذلك بعد رصد إصابات بالفيروس التاجي في عشر مزارع تربي حيوانات المينك للحصول على فرائها.

وأضافت المتحدثة باسم الهيئة، فريدريك هيرمي: "سنُخلي ونطهِّر جميع مزارع تربية المينك، التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات".

وأمرت الحكومة الهولندية، الأربعاء الماضي، بالتخلص من عشرة آلاف من حيوانات المينك بعد التأكد من أن المزارع المصابة قد تصبح مستودعًا للمرض على المدى الطويل.

وفي البداية أصيب عدد من حيوانات المينك بفيروس كورونا المستجد، بعد انتقال المرض إليها من العاملين في المزارع خلال أبريل/ نيسان الماضي.

وكشفت الحكومة عن حالتي إصابة بشريتين، في مايو/ أيار المنصرم، مصدرهما حيوانات مريضة، وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

ويجري التخلص من الحيوانات عبر استعمال بعض العاملين في المزارع -يرتدون ملابس واقية- الغاز ضد أمهات المينك وصغارها.

وتقول الجماعات المعارضة لتجارة الفراء إن الوباء سبب آخر لإغلاق جميع المزارع.

ويقول الاتحاد الهولندي لمنتجي الفراء إن 140 مزرعة لحيوانات المينك تنتشر في البلاد، وتصدر ما قيمته 90 مليون يورو (101.5 مليون دولار) من الفراء سنويًا.

وفي السياق، تقترب إصابات فيروس كورونا المستجد من عتبة السبعة ملايين إصابة، إذ أصاب الفيروس التاجي 6 ملايين و920 ألفًا و436 شخصًا، قضى منهم بسبب الإصابة 400 ألفًا و130 مصابًا، بينما تعافت 3 ملايين و388 ألفًا و286 حالة، حتى اللحظة.