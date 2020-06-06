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سياسة

"مهزوم يشترط على المنتصر" مؤتمر السيسي وحفتر يثير سخرية مواقع التواصل

السيسي من أكبر الداعمين للواء المتقاعد خليفة حفتر في هجومه على العاصمة طرابلس
السيسي من أكبر الداعمين للواء المتقاعد خليفة حفتر في هجومه على العاصمة طرابلس
6/6/2020

أثارت "شروط" اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ردود فعل ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد هزيمته أمام قوات الوفاق الوطني -المعترف بها دوليًا- في ترهونة (غربي البلاد).

وأعلنت قوات الوفاق الوطني هزيمة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ لتتغير معادلة الأحداث لصالح قوات الوفاق، لكن حفتر أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل بحديثه عن شروط.

واستغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري أن يضع حفتر شروطا "وهو المهزوم عسكرياً على الأرض" على حد قوله، مؤكدًا أن المتقاعد "أداة بيد دول إقليمية" مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

وشدّد المشري على رفض بلاده التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين، مطالبًا بمتابعة الدول التي زودت حفتر بالمال والسلاح، وقال إن حفتر بات من الماضي ولا مكان له في أية مفاوضات مقبلة.

من جانبه، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا، تنص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام.

وقال السيسي (في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع حفتر ورئيس ما يّطلق عليه مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح) إنه اتفق مع معهما على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف السيسي أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الإثنين الموافق 8 يونيو/ حزيران الجاري.

من جانبه، قال حفتر "ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين ومحادثات 5+5″، وقال صالح إن المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي  ومخرجات مؤتمر برلين، على حد تعبيره.

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا قوات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس. 

وانتهى هجوم حفتر بتراجع قواته شرقًا، واستعادة قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف مدن الغرب الليبي كافة، وبدء هجوم على سرت (شرقي البلاد).

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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