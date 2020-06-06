"مهزوم يشترط على المنتصر" مؤتمر السيسي وحفتر يثير سخرية مواقع التواصل

أثارت "شروط" اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ردود فعل ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد هزيمته أمام قوات الوفاق الوطني -المعترف بها دوليًا- في ترهونة (غربي البلاد).

وأعلنت قوات الوفاق الوطني هزيمة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ لتتغير معادلة الأحداث لصالح قوات الوفاق، لكن حفتر أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل بحديثه عن شروط.

واستغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري أن يضع حفتر شروطا "وهو المهزوم عسكرياً على الأرض" على حد قوله، مؤكدًا أن المتقاعد "أداة بيد دول إقليمية" مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

دائما المنتصر هو من يملي شروطه

الف مبروك احرار ليبيا

النصر في ليبيا والفرح في قلوب احرار العالم#السيسى #ليبيا#حفتر #ليبيا_تنتصر #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/1tQoM0Sl2n — AHMED RAYAN (@Ahmed_Rayan1234) June 6, 2020

المتحدث باسم الجيش الليبي – عقيد طيار محمد قنونو : ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات نتابع تقدم قواتنا البطلة بقوة و حزم لمطاردة ميليشياته الارهابية الهاربة.. و الميدان ميدان نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها#انتصرت_طرابلس pic.twitter.com/8K5muOJa6O — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 6, 2020

مساحة الأراضي التي حررتها قوات الجيش الليبي خلال 72 ساعة الماضية تعادل 3 أضعاف مساحة دولة #الامارات العربية 😎 طبعا باستثناء جزرها المحتلة من #إيران 😉#ليبيا_تنتصر#طرابلس_المحروسة#طرابلس_تنتصر#ترهونة — عبدالسلام الراجحي (@rajhi_ly) June 6, 2020

حفتر طالع من مصر يطالب تركيا التوقف على إرسال الأسلحة !!!؟ عدد المدرعات التركية : 50 مدرعة

عدد "الغنائم" من المدرعات الإماراتية والأردنية في ليبيا : +85 مدرعة — Mohammed BZ (@93_m1) June 6, 2020

السيسي يطلب بوقف إطلاق النار في ليبيا ..

طيب السؤال بقى لو كان حفتر هو اللي محقق انتصارات كنت هتطلب وقف إطلاق النار يا ريس. ؟ 😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) June 6, 2020

الشئ الوحيد اللى خرجت منه من مؤتمر :

( السيسي – حفتر – عقيلة )

ومطالبتهم لجيش الوفاق بتسليم سلاحه …

إنهم متابعين جيدين لصفحة الأستاذ مصطفى بكرى — Khaled Elserty (@K_H_A_L_E_D_44) June 6, 2020

وشدّد المشري على رفض بلاده التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين، مطالبًا بمتابعة الدول التي زودت حفتر بالمال والسلاح، وقال إن حفتر بات من الماضي ولا مكان له في أية مفاوضات مقبلة.

اللي معاه قرش محيره يجيب طيارات لحفتره 😂😂 #ليبيا pic.twitter.com/E4uh0AxhAO — مزجنجى (@elnggar_saeed) June 5, 2020

من جانبه، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا، تنص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام.

وقال السيسي (في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع حفتر ورئيس ما يّطلق عليه مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح) إنه اتفق مع معهما على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

أعلن عبدالفتاح السيسي اليوم السبت عن مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة"لحل الأزمة الليبية.وقال إن المبادرة تتضمن وقف النار وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

والسؤال هو:كيف لشخص ساعد في تأجيج خلاف الأشقاء في

ليبيا أن يتحول إلى داعية سلام؟وهل هي مبادرة للسلام أم

لتغطية هزيمة حفتر؟ — جمال عبد العظيم (@xbg_l) June 6, 2020

#السيسى يدرك جيدا أن "النموذج" الذي أسسه للحكم في مصر ويريده في ليبيا هو نفسه "النموذج" الذي يخيف الليبيين ويقاومونه ، ويقاتلون لمنع تشكل مثيله في #ليبيا ، والليبيون يفهمون جيدا ما يريده السيسي وبن زايد، لذلك ليس #حفتر وحده الذي سيخرج حتما من مستقبل ليبيا ، فسيأخذ السيسي في يده ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 6, 2020

#السيسي يستقبل حفتر وعقيلة صالح بالقاهرة ويعلن اطلاق مبادرة قال انها ليبية-ليبية لوقف اطلاق النار

كيف تكون المبادرة ليبية-ليبية والحاضر فيها طرف واحد هو الجنرال المنقلب حفتر؟

ولماذا لا تأتي المبادرات الا عند هزيمته ؟

ولماذا لا يكون وقف اطلاق النار الا عندما تنتصر الحكومة الشرعية؟ — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) June 6, 2020

ما يسمى بمبادرة #السيسي لحل اللازمة الليبية وبحضور #حفتر وعقيلة صالح…

تذكرني بالآية الكريمة حين أدرك فرعون الغرق:

"حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

فاتكم القطار! — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) June 6, 2020

وأضاف السيسي أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الإثنين الموافق 8 يونيو/ حزيران الجاري.

السيسي لما يواجه عزل بدون سلاح يقتلهم ويقول اصل أنا مش بتاع كلام وسياسة

ولما يواجه رجال بسلاحهم يطلق المبادرات ويدعو الى وقف إطلاق النار ويبقى بتاع كلام وسياسة. — Waleed Sharaby (@waleedsharaby) June 6, 2020

الرد على مبادرة #السيسي جاء سريعا للغاية من المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا: لا مكان لـ #حفتر في أي مفاوضات قادمة.

تاريخ عريق للدبلوماسية المصرية دمره نظام السيسي ! — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 6, 2020

بعد أن وزع على كل المصريين بالعدل ذهب مصر وآثارها وقصورها وأتى بالمليارات المنهوبة المهربة إلى بنوك أوروبا وأمريكا..

😂😂😅

((السيسيي: يجب أن توزع الثروات الليبيية توزيعاً عادلاً على كل المواطنين)) — من وحى اللحظة (@almonady5) June 6, 2020

ما نفع يخربها بالحرب قلك نجرب بالمبادرات! https://t.co/cggzgdSQ86 — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) June 6, 2020

حفتر طالع من مصر يطالب تركيا التوقف على إرسال الأسلحة !!!؟ عدد المدرعات التركية : 50 مدرعة

عدد "الغنائم" من المدرعات الإماراتية والأردنية في ليبيا : +85 مدرعة — Mohammed BZ (@93_m1) June 6, 2020

من جانبه، قال حفتر "ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين ومحادثات 5+5″، وقال صالح إن المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين، على حد تعبيره.

أين أنت يا حمرة الخجل ؟!

لما تكون عامل فيها الكبير بقى

وعامل مؤتمر لفض النزاع

وانت أساساً طرفاً أصيلاً في النزاع وإشعاله

ومكلف نفسك وعامل مؤتمر والعالم يشاهدك

ويأتي الطرف التاني في النزاع يرفض بيانك

بل ويرفض تدخلك أصلاً !!

دا يبقى قذف جبهة جو أرض 😂#ليبيا#حفتر #السيسي pic.twitter.com/6gpNtpaqfD — وطن يعني سجن (@quality1144) June 6, 2020

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا قوات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.

السفير الليبي في باريس يبارك الانتصارات بعد نوم 14 شهرا.. اتوقع رسائل مباركة حتى من عبدالله الثني الايام القادمة.. و مع ذلك #ليبيا_تنتصر pic.twitter.com/Zz54ggg4ji — Ashraf Shah (@AshahAshraf) June 6, 2020

#عاجل

معلومات موثوقة بأن مجرم الحرب #حفتر المتواجد حاليا في #مصر لن يعود نهائيا الى #ليبيا وان اقامته النهائية قد تكون في #الأردن. ومعلومات من داخل القرية السكنية #رأس_لانوف تؤكد فرار ارتال من مليشيات حفتر في اتجاه الشرق تزامنا مع تحرير #سرت وعودتها لحضن الوطن.#ليبيا_تنتصر — Guma El-Gamaty (@Guma_el_gamaty) June 6, 2020

وانتهى هجوم حفتر بتراجع قواته شرقًا، واستعادة قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف مدن الغرب الليبي كافة، وبدء هجوم على سرت (شرقي البلاد).