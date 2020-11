"مهزوم يشترط على المنتصر" مؤتمر السيسي وحفتر يثير سخرية مواقع التواصل

أثارت "شروط" اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ردود فعل ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد هزيمته أمام قوات الوفاق الوطني -المعترف بها دوليًا- في ترهونة (غربي البلاد).

وأعلنت قوات الوفاق الوطني هزيمة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ لتتغير معادلة الأحداث لصالح قوات الوفاق، لكن حفتر أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل بحديثه عن شروط.

واستغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري أن يضع حفتر شروطا "وهو المهزوم عسكرياً على الأرض" على حد قوله، مؤكدًا أن المتقاعد "أداة بيد دول إقليمية" مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

وشدّد المشري على رفض بلاده التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين، مطالبًا بمتابعة الدول التي زودت حفتر بالمال والسلاح، وقال إن حفتر بات من الماضي ولا مكان له في أية مفاوضات مقبلة.

من جانبه، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا، تنص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام.

